ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - Στο επίκεντρο η καθημερινότητα των πολιτών

Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2026, με γνώμονα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Οι συσκέψεις συνεχίζονται πυρετωδώς στο Μέγαρο Μαξίμου από το οικονομικό επιτελείο και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλειδώσει όλο το πλέγμα του πακέτου των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά την ατζέντα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα απασχολήσουν:

Τα θέματα της καθημερινότητας

Η μείωση των άμεσων φόρων που θα φανούν άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων, όπως αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου,

στοχεύσεις στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυσή της και

η ενίσχυση της οικογένειας, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει κεντρικό σημείο στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.

Σημειώνεται πως την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, εκτός όλων των άλλων θεμάτων, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα, τέθηκε από τον κ. Μητσοτάκη και το ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως για πρώτη πολιτική σεζόν δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ενώ παράλληλα στάθηκε και στο γεγονός ότι μετά τα επιτυχημένα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας δεν έχει καταγραφεί, τουλάχιστον για την ώρα, κάποιο περιστατικό.

Αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου και στην έναρξη της λειτουργίας των τεσσάρων μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, με τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για νίκη της λογικής απέναντι στην ιδεοληψία.

Η στρατηγική για αναποφάσιστους και η μάχη στα δεξιά

Παράλληλα, η τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κινητοποιήσει όχι μόνο τον κυβερνητικό, αλλά και τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Καθόλου τυχαίο, από την στιγμή, που το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει η 6η Σεπτεμβρίου να αποτελέσει σημείο καμπής για την πορεία της κυβέρνησης και να σηματοδοτήσει την αρχής της αποκατάστασης της σχέσης της με τους πολίτες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι οι απώλειες, που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος τους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι ή εξαιρετικά επιφυλακτικοί, αφορούν, όμως και σε ένα εξίσου μεγάλο κομμάτι του αποκαλούμενου «δεξιού» ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, μάλιστα, είναι ακόμη πιο δύσκολο να το «προσεταιριστεί» εκ νέου, από την στιγμή, που δεν καταγράφεται στην ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά έχει προσχωρήσει σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς, όπως η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Φωνή Λογικής.

Οι ευρωεκλογές του 2024, αποτελούν την τελευταία, επισήμως, καταγεγραμμένη έκφραση των ψηφοφόρων, που εν πολλοίς εξακολουθεί να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, χωρίς να διαφεύγει επί της αρχής, στα δεδομένα εκείνης της κάλπης.

Μιας κάλπης, που από τη μία πλευρά κράτησε μακριά από τα εκλογικά κέντρα σχεδόν έξι στους δέκα ψηφοφόρους, από την άλλη ανέδειξε στην πράξη την ενίσχυση κομμάτων στα «δεξιά» της ΝΔ.

Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, έφεραν την Ελληνική Λύση στη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, σε περιφέρειες όπως η Β’ Θεσσαλονίκης, με 15,82%, η Δράμα και οι Σέρρες με ανάλογα ποσοστά, το Κιλκίς με 16,54%, η Πέλλα με 17,28% και η Ημαθία με 18,42% και στην τρίτη θέση, αλλά με διψήφια, επίσης, ποσοστά, στην Α’ Θεσσαλονίκης, την Καβάλα και τον Έβρο. Με ποσοστά μεγαλύτερα από τις πανελλαδικές τους επιδόσεις, καταγράφηκαν σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η Νίκη και η Φωνή Λογικής.

Είναι σαφές εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει δυνάμεις ειδικά στη βόρεια Ελλάδα. Και μπορεί οι εκλογές, σύμφωνα με τους αναλυτές, να κερδίζονται στον χώρο του κέντρου, μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δηλώνει εμφατικά ότι «το βλέμμα μας δεν κοιτά ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά» και να επικαλείται τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και την δήλωσή του «εγώ δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, είμαι προοδευτικός», ωστόσο το ακροατήριο που βρίσκεται δεξιότερα της σημερινής κατεύθυνσης παραμένει ένα ζητούμενο, δημιουργώντας μια λεπτή γραμμή όπου η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει.

Το βάρος της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης «πέφτει» στη μεσαία τάξη, παράλληλα, όμως βάζει στο επίκεντρο το δημογραφικό - με μία ακόμη προσπάθεια «αναχαίτισης» μέσω της στήριξης των οικογενειών. Ειδικά για την περιφέρεια και την βόρεια Ελλάδα, το κυβερνητικό επιτελείο προτίθεται να αναδείξει με έμφαση και το κομμάτι της ανάπτυξης και των μεγάλων έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στην καθημερινότητα του συνόλου των πολιτών, αλλά και στην οικονομική ενίσχυση της περιφέρειας.

Πρόκειται για μια ατζέντα, που διευρύνει το ακροατήριο και εκπέμπει το σήμα, που θέλει να δώσει η κυβέρνηση, ότι, δηλαδή, τα προβλήματα, που υπάρχουν και οι λύσεις, που προτείνονται ξεπερνούν τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Άλλωστε, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι 3 στους 10 ψηφοφόρους, που σήμερα καταγράφονται στην «γκρίζα ζώνη» και στο παρελθόν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αναζητούν, πρωτίστως, πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα και ανοιχτά θέματα και αξιόπιστο σχέδιο διακυβέρνησης, που θα δίνει προοπτική για το μέλλον.

Για τους πολίτες αυτούς, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, η στεγαστική κρίση, η ενίσχυση της υγείας και της παιδείας, τα αναπτυξιακά έργα, με αντίκρυσμα στη ζωή τους, αλλά και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που θα ευθυγραμμίσουν την χώρα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, κρίνεται ότι είναι το «κλειδί», με βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων, την διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Κοιτώντας και προς τα «δεξιά» της, τους προηγούμενους μήνες, η κυβέρνηση διαφοροποίησε με κάποιον τρόπο, όχι τόσο την ουσία της ατζέντας της, αλλά τον τρόπο που την επικοινωνεί. Έτσι, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, που βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες, το μεταναστευτικό και οι τελευταίες κινήσεις για να ανακοπούν οι μεταναστευτικές ροές, επιχειρούν να στείλουν το μήνυμα ότι οι επιφυλάξεις παλαιών ψηφοφόρων εισακούονται και η κυβέρνηση, με τον δικό της τρόπο, ανταποκρίνεται σε αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα, η βόρεια Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει επίκεντρο περιοδειών και εκδηλώσεων, με κορυφαίους υπουργούς και βουλευτές να παρουσιάζουν τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα έργα, που ήδη υλοποιούνται.

Θ. Κοντογεώργης: Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για μεσαία τάξη και οικογένεια θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ

Νωρίτερα, μιλώντας το Σάββατο στην ΕΡΤ αναφορικά με τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, υπογράμμισε ότι το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που βασίζεται στη «συνετή οικονομική διαχείριση» και στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία απέδωσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά, όπως τόνισε, θα διατεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως φοροελαφρύνσεις, ώστε να έχουν μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα, ενώ στόχος είναι η σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων. Ο υφυπουργός επισήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη «δεν έχει νόημα, αν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο κ. Κοντογεώργης παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να λυθεί με ένα ή δύο επιδόματα». Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα με βαθιές ρίζες, το οποίο επιβαρύνεται από διεθνείς κρίσεις (πανδημία, ενέργεια, πόλεμοι).

Ωστόσο, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων για φαινόμενα αισχροκέρδειας, παραπλανητικές εκπτώσεις και καρτέλ, επισημαίνοντας ότι πλέον «και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι πιο υποψιασμένοι».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «πάντοτε απασχολεί το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό», αλλά ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση εστιάζει στη δουλειά της και όχι στις κινήσεις της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, σχολίασε ότι μια επάνοδος του πρώην πρωθυπουργού θα όφειλε να συνοδευτεί από «αυτοκριτική» και όχι από «ξαναγράψιμο της ιστορίας».

Σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο πρωθυπουργός έχει δείξει θεσμική προσήλωση και οι εκλογές δεν κρίνονται από εκλογικά συστήματα αλλά από τη δουλειά που γίνεται».

Αναγνωρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν απόσταση από την αυτοδυναμία, επισήμανε ότι «η εικόνα μπορεί να αλλάξει με δουλειά» και υπενθύμισε πως και πριν τις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία φαινόταν μακριά από το 41%, αλλά τελικά το πέτυχε.

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα πορίσματα των ελέγχων, ενώ ήδη προχωρά η διαδικασία μεταφοράς του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ. Τόνισε ότι «όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν» και ότι στόχος είναι να υπάρξει δικαιοσύνη για τον αγροτικό κόσμο.