Δένδιας: Συζητήσαμε για τον καλύτερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Καλή τους τύχη», λέει ο Δούκας

Η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικά με τον μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν ο λόγος των διαδοχικών συναντήσεων που είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου, αλλά και τη φύλαξή του, και ήταν διερευνητικού χαρακτήρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συνάντηση Δένδια - Δούκα εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλέον ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος μόνο για την καθαριότητα του πεζοδρομίου, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και όχι για τον χώρο του Μνημείου.

Στόχος της συζήτησης του κ. Δένδια με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στην Αθήνα.

Σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα, το Πεντάγωνο αναφέρει πως λόγω «θεσμικής υπευθυνότητας» κάλεσε αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρησιακή διάσταση της εφαρμογής της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Το Πεντάγωνο έκανε λόγο επίσης πως η συνάντηση έγινε για τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: Η ευθύνη του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη

Με ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποφάσισε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη σχετικά με τη συντήρηση του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στο Facebook επανέλαβε ότι «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε «καλή τύχη».

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «εγώ αυτό το οποίο αναμένω από το Υπουργείο είναι να έρθει πολύ σύντομα με μία πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είπε ο κ. Μητσοτάκης την Τρίτη στη Βουλή πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας.