O πρωθυπουργός και πρόεδρος Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στο δεύτερο πάνελ του προσυνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στη Λάρισα.

«Η πολύ καλή πορεία οικονομίας μεταφράζεται σε στήριξη της κοινωνίας όποτε το έχει ανάγκη» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει «το έχουμε κάνει αποδεδειγμένα όλα τα χρόνια της διακυβέρνησης μας και εφόσον χρειαστεί θα το κάνουμε και τώρα».

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την «ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και την δυνατή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλία, μία περιφέρεια, η οποία έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, έχει όμως τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πραγματικά τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια όχι απλά να κάνει άλματα, αλλά να απογειωθεί».

«Στην Ελλάδα σκεφτόμαστε πια με όρους μέλλοντος» δηλώνει μεταξύ άλλων και συνέχισε: «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα με συγκροτημένο σχέδιο προόδου για τις επόμενες δεκαετίες. Ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία, αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του νερού στη Θεσσαλία και την άρδευση ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριτικά ότι «Η επιχείρηση για τη μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει ξανά μπροστά».

Δείτε live

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε»

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (EKAE) και την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε από τον Ταξίαρχο Θεοφάνη Σκαφίδα για την αποστολή και το έργο του ΕΚΑΕ.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 337η Μοίρα, μια από τις ιστορικότερες της Πολεμικής Αεροπορίας, και ενημερώθηκε για τον ρόλο της στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιπτάμενους για τις αποστολές τις οποίες αναλαμβάνουν καθώς και θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, με αιχμή το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει ως στόχο την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 17.000 κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Διοικητήριο της 337 Μοίρας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο της και ενημερώθηκε για την ιστορία της, από τα πρώτα αεροσκάφη της, τα ιστορικά Spitfire, έως σήμερα που διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, ακόμα μια φορά, την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου, και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ, από τη Λάρισα, ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Κύριε Αρχηγέ, κ. Υφυπουργέ, θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποδείξατε, για άλλη μία φορά, ότι κάθε φορά που η πατρίδα σάς χρειάζεται, στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων».