Δ. Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Έφτασε η ώρα της αλήθειας για την Ευρώπη

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Έφτασε η ώρα της αλήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επί δεκαετίες, γίναμε καταναλωτές ασφάλειας και σήμερα που το παγκόσμιο τοπίο αλλάζει, απλώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Δεν τις διαμορφώνουμε. Δεν τις διαμορφώνουμε ούτε καν στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Και αυτό τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 450 εκατομμύρια πληθυσμό και ισχυρές οικονομίες.

Αλλά δεν μιλάμε ενιαία, μιλάμε με 27 φωνές.

Δεν εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη που μπορούμε να έχουμε στο παγκόσμιο σκηνικό.

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωρούσε πάντα μέσα από κρίσεις.

Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά, ότι παγκόσμιες προκλήσεις θα αναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, να θεωρούμε ότι τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες όπου βρίσκονται αισθάνονται ασφαλείς.