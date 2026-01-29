Δ. Τσιόδρας: Παρουσίασε την έκθεσή του για την απλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ

Την Έκθεσή του στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την απλοποίηση της νομοθεσίας και της μείωσης της γραφειοκρατίας, παρουσίασε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO).

Ο κ. Τσιόδρας έχει οριστεί εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για την απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας. Πρόκειται για το έκτο πακέτο απλοποίησης που στοχεύει στην απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά, «μειώνοντας το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των χημικών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και τους περιβάλλοντος».

Επιπλέον, τροποποιεί τρεις νομοθετικές πράξεις: τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, τον Κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα και τον Κανονισμό για τα λιπάσματα, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση τουλάχιστον 363 εκατομμυρίων ευρώ για τον κλάδο.

Στην παρέμβασή του ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η απλοποίηση δεν σημαίνει απορρύθμιση, τονίζοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών παραμένουν αδιαπραγμάτευτες και πλήρως προστατευμένες.

Υπενθυμίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ παραμένει μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο, σημείωσε ότι θα πρέπει να είναι βασισμένο στα έγκυρα επιστημονικά δεδομένα και να προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Αναφέρθηκε, δε, στην ανάγκη μείωσης του διοικητικού βάρους και της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες, αυξάνοντας την προβλεψιμότητα του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η πλειοψηφία των εισηγητών και των ομιλητών των πολιτικών Ομάδων μίλησε με «επαινετικά σχόλια» για την Έκθεση, χαιρετίζοντάς την ως «σημαντική βάση προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης διακομματικής υποστήριξης και συμφωνίας στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις».