Δ. Παπαστεργίου στην ΚΕΔΕ: Ενιαία πλατφόρμα για κλήσεις Κ.Ο.Κ. και τοποθέτηση 2.500 καμερών το επόμενο διάστημα

Βασικά σημεία της ψηφιακής στρατηγικής του Υπουργείου σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εστιάζοντας στην οικονομική ενίσχυση των δήμων αλλά και εξαγγελίες, περιλάμβανε η ομιλία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υπουργός μίλησε για το νέο Σύστημα Είσπραξης Κλήσεων Κ.Ο.Κ., τονίζοντας πως η εισπραξιμότητα των προστίμων αποτελεί ένα «τεράστιο αγκάθι» για τους Δήμους, καθώς από 100-110 εκατομμύρια κλήσεις ετησίως, εισπράττονται λιγότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ.



Εξήγγειλε τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για όλες τις κλήσεις της χώρας, η οποία θα εξασφαλίζει κοινή διαδικασία πληρωμής, επιλύοντας το πρόβλημα των δήμων που δεν διαθέτουν ψηφιακές πληρωμές.

Εάν το πρόστιμο δεν πληρωθεί αφότου ο πολίτης λάβει μήνυμα στη θυρίδα του, θα βεβαιώνεται στην ΑΑΔΕ που θα αναλαμβάνει την είσπραξη και την απόδοση των εσόδων στους δήμους, που θα αυξήσουν τα έσοδά τους. Αυτό συνδέεται και με την επικείμενη τοποθέτηση 2.500 καμερών στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα. Επίσης, ανακοινώθηκε η διασύνδεση του συστήματος με τους τελωνειακούς σταθμούς, ώστε τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες να μην μπορούν να εξέλθουν από τη χώρα αν δεν τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες κλήσεων.

Σχετικά με την κάλυψη Τηλεοπτικού Σήματος, εξήγγειλε ότι είναι «στον αέρα» ο διαγωνισμός για τις πρώτες 54 νέες εγκαταστάσεις δωρεάν σήματος σε περιοχές όπως ο Έβρος, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Το έργο έχει 100% προαίρεση ώστε να καλυφθούν επιπλέον αιτήσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια την επόμενη χρονιά.

Για το Ζήτημα των ΕΛΤΑ, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο μόνο για την πληρωμή της Καθολικής Υπηρεσίας και δεν έχει επιχειρησιακή ή διοικητική σχέση. Επισήμανε ότι το κύριο ζήτημα είναι η βιωσιμότητά τους, χαρακτήρισε τους επικοινωνιακούς χειρισμούς της διοίκησης ως «τραγικούς» και ζήτησε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και το Υπερταμείο να εξαντλήσουν κάθε τρόπο ώστε η ταχυδρομική υπηρεσία να μη λείψει από κανένα σημείο της χώρας.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί και που στοχεύουν στην ελάφρυνση του έργου των δήμων όπως:

e-Διέλευσις: Αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης και συνεννόησης μεταξύ των εταιρειών δικτύων και δήμων, ώστε να αποφεύγονται οι ασυνεννοησίες και το σκάψιμο δρόμων αμέσως μετά από ασφαλτοστρώσεις.

Πλατφόρμα Επιδόσεων: Έχει υλοποιηθεί για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω της «θυρίδας του πολίτη» στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, μηδενίζοντας το κόστος και την αναποτελεσματικότητα των συστημένων επιστολών.

Αυτοματοποιημένες Κατασχέσεις: Υπάρχει έτοιμη και δωρεάν πλατφόρμα για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας των κατασχέσεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας για τα ακαθάριστα οικόπεδα και στα προγράμματα MyCoast και MyStreet για την τακτοποίηση του κοινόχρηστου χώρου και των παραλιών.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Χρήστος Δερμεντζόπουλος τόνισε ότι η Ψηφιακή Ελλάδα ξεκινά από τον Έβρο, καθιστώντας τον τόπο πιο ελκυστικό και για επενδύσεις. Εξήγγειλε τη συνέχιση των δράσεων με προγράμματα Smart Cities και την ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Ως π παράδειγμα, ανέφερε την εφαρμογή της TN για τη φύλαξη των συνόρων, καθώς και τη δέσμευση για προγράμματα και χρηματοδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα. Κάλεσε σε συνεργασία με τους Δήμους για την ανάλυση δεδομένων και τη διόρθωση αδικιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.