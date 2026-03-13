Δ. Μιχαηλίδου: Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι νέους δήμους της χώρας

Το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων επεκτείνεται σε έξι ακόμη δήμους της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ). Πρόκειται για τους δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας-Αιδηψού και Αίγινας.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση που διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους, στηρίζοντας τη σχολική κοινότητα και την καθημερινότητα των οικογενειών.

Σήμερα το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΚΟΙΣΟ, καλύπτει 1.918 δημοτικά σχολεία σε 153 δήμους της χώρας και εξυπηρετεί καθημερινά 179.688 μαθητές με ισάριθμες μερίδες. Με τη νέα επέκταση εντάσσονται 68 επιπλέον σχολικές μονάδες και προστίθενται 4.680 ημερήσιες μερίδες φαγητού για ισάριθμους μαθητές.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Διευρύνουμε το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, ώστε περισσότερα παιδιά, σε περισσότερες περιοχές της χώρας, να έχουν καθημερινά πρόσβαση σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους. Τα σχολικά γεύματα είναι μια πολιτική στήριξης της οικογένειας και ταυτόχρονα μια καθημερινή παρέμβαση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι σταθερά περισσότερη κάλυψη, περισσότερα σχολεία, περισσότερα παιδιά, με έμφαση εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη».