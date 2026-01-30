Δ. Μιχαηλίδου: Νόμιμη η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, δεν νομίζω να έκανα χρήση της τόσο άμεσα

Για τη ρύθμιση της συνεπιμέλειας των παιδιών μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στα Παραπολιτικά. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα, την οποία η ίδια ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τον θόρυβο για τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η κυρία Μιχαηλίδου διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου, δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας: «Δεν νομίζω να το έκανα τόσο άμεσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.