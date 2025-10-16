Βουλή: Υπερψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο - Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ

Ψηφίστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10) το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που προβλέπει μία σειρά αλλαγών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

Υπέρ της αρχής του, σε σύνολο 267 παρόντων βουλευτών, τάχθηκαν 158 βουλευτές ενώ 109 βουλευτές καταψήφισαν.

Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών

Σημειώνεται ότι αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου συγκέντρωσαν ευρύτερη αποδοχή από 160 μέχρι 230 ψήφους υπέρ.

Ο νέος εργασιακός νόμος εισάγει σειρά μεταρρυθμίσεων που αγγίζουν κάθε πτυχή της απασχόλησης - από τις υπερωρίες και την άδεια μέχρι την ψηφιακή διαχείριση προσλήψεων και τα κίνητρα για εργοδότες.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται από στελέχη του υπουργείου Εργασίας, είναι ένα σύγχρονο και διαφανές εργασιακό περιβάλλον, με απλούστερες διαδικασίες, ενισχυμένα δικαιώματα και λιγότερη γραφειοκρατία.

Σε διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (16/10) κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.

«Έχει επιλέξει να μιλά μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40%», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει οριζοντίως να μιλά για ένα άρθρο και η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για διατάξεις που είναι ευεργετικές για τους εργαζόμενους» επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως.