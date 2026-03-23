Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση για το ν/σ Χατζηδάκη «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη»

Ξεκίνησε τη Δευτέρα η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας, Κωστή Χατζηδάκη, «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» στις Επιτροπές, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί αύριο με την ψήφιση του επί της αρχής και τη συζήτηση επί των άρθρων.

Στο επίκεντρο της θετικής κριτικής, αλλά και των ενστάσεων και των προβληματισμών τους, βρέθηκαν κυρίως τα άρθρα:

άρθρο 3: Αντικατάσταση -με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη- σειρά δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το δημόσιο.

άρθρο 4: Σύμπραξη της διοίκησης με πιστοποιημένους επαγγελματίες

άρθρο 11, 12,13: Μη άσκηση και παραίτηση δημοσίου από ένδικα μέσα σε αποφάσεις επί υποθέσεων με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, μη προβολή δικαιωμάτων του έναντι τρίτων και αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων.

άρθρο 15: ο συμβολαιογράφος καθιερώνεται ως υπηρεσία μιας στάσης, για τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή χαριστική αιτία και αιτία θανάτου.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει, συλλέγει τα δικαιολογητικά ακινήτου που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες , συμπληρώνει και αναρτά την αίτηση και εισπράττει, μετά από τον άμεσο προσδιορισμό, και αποδίδει τον φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Επίσης, παρακρατεί από το τίμημα που καταβάλει προς τη φορολογική διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί από την ΑΑΔΕ.

άρθρο 16: Κατάργηση της υποχρεωτικής επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαια ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί.

άρθρο 18: 'Αρση κατάσχεσης που έχει επιβληθεί από την ΑΑΔΕ σε ακίνητο ενόψει μεταβίβασης του. Από το τίμημα της μεταβίβασης, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Φορολογική Διοίκηση , ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης, το οποίο προσδιορίζεται με βάσει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής.

«Ιδιαίτερα σημαντικές προς όφελος τόσο της διοίκησης όσο και των πολιτών», χαρακτήρισε τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τονίζοντας ότι «απλοποιούν τις διαδικασίες σε διάφορα στάδια επαφής των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση».

Ο κ. Πιτσιλής εστίασε στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου για την άρση της κατάσχεσης ακινήτου - υπό προϋποθέσεις- που έχουν επιβληθεί σε οφειλέτες για την είσπραξη οφειλών, κάνοντας λόγο για «σημαντική ρύθμιση».

Όπως είπε, η επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης που ισχύει σήμερα είχε αποτέλεσμα να μην μπορεί ο οφειλέτης να μεταβιβάσει σε τρίτα πρόσωπα την ακίνητη περιουσία του και το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράττει αξιόλογα ποσά.

«Η ρύθμιση που έρχεται είναι εξισορροπημένη, αποτελεσματική, είναι υπέρ των οφειλετών, καθώς επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ταυτόχρονα προβλέπει δικλείδες ασφαλείας για το δημόσιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Πιτσιλής.

Για «πολύ θετικές, ουσιαστικές και αποτελεσματικές ρυθμίσεις που βελτιώνουν τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος», μίλησε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Ευστράτιος Παραδιάς, τονίζοντας ότι «είναι κυριολεκτικά λυτρωτικές οι διατάξεις για την δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου και την άρση των εμποδίων για την χρήση της ιδιωτικής περιουσίας».

«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάταξη, στην οποία το δημόσιο παύει τις ανεδαφικές διεκδικήσεις ακινήτων εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν νόμιμα», ανέφερε.

Θετική, επίσης, χαρακτήρισε την αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών, όπως δικαιοπάροχοι που διαθέτουν τίτλο από πώληση μεταγεγραμμένο μέχρι το 1993 ή τίτλο πλην της πώλησης μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975.

«Αξιόλογη προσπάθεια για τους συμβολαιογράφους που αναλαμβάνουν διευρυμένο ρόλο», χαρακτήρισε τη σχετική διάταξη η Ελένη Κοντογεώργου, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων Ελλάδος. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη «να γίνει πιο εύκολη» η διάταξη για την καταβολή τμήματος δόσης, όταν η συναλλαγή για την αγορά ακινήτου γίνεται από το εξωτερικό με επιταγή, ή αφορά μικρής αξίας.