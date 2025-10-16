Βουλή: Την Τρίτη 22/10 η κατάθεση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Ποιες ποινές προβλέπονται

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο θεωρείται χώρος εθνικής σημασίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, θα καθορίζεται σαφές πλαίσιο ευθύνης για τη συντήρηση και την αστυνόμευση του μνημείου, με στόχο –όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές– «την προστασία της ιστορικής και συμβολικής του αξίας».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την Πολεμική Αεροπορία, η αρμοδιότητα καθαρισμού και συντήρησης του Μνημείου περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στο χαρτοφυλάκιο του υπουργού Νίκου Δένδια.

«Θα έρθει, λοιπόν, μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, την επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε την Τετάρτη ο Παύλος Μαρινάκης.