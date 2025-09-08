Βουλή: Στην ολομέλεια την Τρίτη το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή

Στην ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Τρίτη, το νομοσχέδιο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι με τις νέες ρυθμίσεις, διευρύνονται τα εργαλεία εφαρµογής της κοινωνικής αντιπαροχής, µε την ανέγερση ή επισκευή κοινωνικών κατοικιών και τη µίσθωσή τους, σε οικονομικά προσιτές τιμές, σε ευάλωτες, κοινωνικά, οκάδες. Ορίζεται επίσης η έννοια και το πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής μίσθωσης, θεσμοθετείται η πιστοποίηση χορήγησης της τριτεκνικής ιδιότητας, η οποία διατηρείται ισοβίως, και αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

«Νομοθετούμε για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για να έχουν ένα σπίτι αξιοπρεπές κι ένα σπίτι προσιτό, για να αυξήσουμε το στεγαστικό απόθεμα σε όλη τη Χώρα, για να γκρεμίσουμε τα εμπόδια, διευκολύνοντας τις μεγάλες, τις τρίτεκνες οικογένειες, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες που μεγαλώνουν στο σπίτι τους τα παιδιά με αναπηρία και θέλουν να έχουν μια δομή για το Σαββατοκύριακο που οι γονείς μπορεί να πρέπει να φύγουν», ανέφερε ο υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κλείνοντας, νωρίτερα σήμερα, τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η υπουργός αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι ήδη με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», έχουν σήμερα το σπίτι τους 21.000 πολίτες.

Δηκτική για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στη «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής αντιπαροχής και το κοινωνικό μίσθωμα, ήταν η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα.

«Δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε ατελείωτες ασκήσεις επί χάρτου, να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, να αλληλοκατηγορούμαστε για δράση και για αδράνεια. Ο ελληνικός λαός απαιτεί από εμάς συνέπεια και πράξεις. Και απαιτεί από εμάς εφαρμόσιμα νομοσχέδια. Το παρόν νομοσχέδιο είναι και εφαρμόσιμο και μπορεί να φέρει αποτελέσματα», είπε η βουλευτής της ΝΔ που χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο, για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης, την κοινωνική αντιπαροχή.

«Αξιοποιούμε την περιουσία του δημοσίου που μέχρι τώρα παραμένει αναξιοποίητη. Αυξάνουμε το απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών που θα είναι ενεργειακές και σύγχρονες», είπε η κ. Συρεγγέλα και υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων κατοικιών θα αφορά σε κοινωνικό μίσθωμα και θα απευθύνεται κυρίως σε οικονομικά ευάλωτους πολίτες.

Η βουλευτής αναφέρθηκε και στη συνεργασία, μεταξύ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του υπουργείου Εθνικής 'Άμυνας, με στόχο το 25% των κατοικιών, που θα κατασκευαστούν, να καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και το 75% να απευθύνεται σε οικογένειες με πολλά παιδιά, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία και σε άλλους ευάλωτους πολίτες.

Χαρακτήρισε επίσης «βήμα εναρμονισμένο με τις εξαγγελίες του 2023», την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή για τους τρίτεκνους γονείς.

«Σήμερα, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα επεκτείνονται και στα παιδιά τους μέχρι το 23ο έτος ή το 25ο, εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν τη θητεία τους, και φυσικά η κυβέρνηση έχει επιφυλαχθεί για τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις. Στα δε άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα δικαιώματα διατηρούνται ισοβίως», σημείωσε η εισηγήτρια της ΝΔ.