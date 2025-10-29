Αγορές: Οι «Magnificent 7» στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Αυτήν την εβδομάδα η Wall Street μπαίνει στην «καρδιά» της σεζόν αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, με περισσότερες από 50 εταιρείες να ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών, πέντε από τα επτά μέλη των «Magnificent 7» – της ελίτ των τεχνολογικών κολοσσών που καθορίζουν τάσεις, ψυχολογία και τον ρυθμό των Αγορών – ετοιμάζονται να δώσουν τον τόνο.

Σήμερα θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους οι Microsoft, Meta Platforms (Facebook) και Alphabet (Google), ενώ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Apple και Amazon. Με την Tesla να έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, απομένει μόνο η Nvidia, η οποία θα παρουσιάσει τα οικονομικά της στοιχεία στις 19 Νοεμβρίου.

Με το επενδυτικό ενδιαφέρον στραμμένο κυρίως στις τεχνολογικές εταιρείες και στην πορεία των AI επενδύσεων, οι αγορές θα αναζητήσουν σαφή σήματα για την κατεύθυνση της παγκόσμιας οικονομίας στο τέλος του 2025.

Χρηματιστηριακά, οι «Magnificent 7» έχουν κινηθεί περίπου παράλληλα με την αγορά από την αρχή του έτους, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις: οι Alphabet, Meta και Microsoft έχουν υπεραποδώσει, ενώ οι Apple και Amazon υστερούν, σύμφωνα με τα δεδομένα απόδοσης έως σήμερα.

Εκτός της Apple, οι υπόλοιπες τέσσερις εταιρείες που ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα πρωτοστατούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη επενδύοντας μαζικά σε data centers και υποδομές για την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η εκτόξευση των κεφαλαιουχικών δαπανών αποτελεί βασικό δείκτη του «αγώνα εξοπλισμών» που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Apple να απουσιάζει από αυτόν τον κύκλο επενδύσεων — γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την υποαπόδοση της μετοχής της το τελευταίο διάστημα.

Στον αντίποδα οι μετοχές της Alphabet έχουν σημειώσει έντονη ανοδική δυναμική, κυρίως μετά τη θετική εξέλιξη της υπόθεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και τις ισχυρές επιδόσεις των τελευταίων δύο τριμήνων.

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται τώρα στο cloud business, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μετά την επιτάχυνση που σημειώθηκε στο προηγούμενο τρίμηνο.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν ότι τα συνολικά κέρδη των Magnificent 7 θα αυξηθούν κατά +11,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα θα ενισχυθούν κατά +15,3%. Οι εκτιμήσεις αυτές περιλαμβάνουν τα πραγματικά στοιχεία της Tesla και τις προβλέψεις για τις υπόλοιπες έξι εταιρείες.

Παρά την συνεχή υπέρβαση έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς η ανοδική τάση στις εκτιμήσεις κερδών συνεχίζεται, με τους αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τόσο για το Q3 όσο και για το Q4 του 2025.

Μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα 145 εταιρείες του S&P 500, που αντιστοιχούν στο 29% του δείκτη. Τα συνολικά κέρδη αυτών των εταιρειών είναι αυξημένα κατά +14,9% σε ετήσια βάση ενώ τα έσοδα παρουσιάζουν άνοδο +7,8%. Το 86,9% ξεπέρασε τις προβλέψεις στα κέρδη ανά μετοχή ενώ το 82,1% υπερέβη τις προσδοκίες εσόδων.

Στον χρηματοοικονομικό κλάδο, που καλύπτει το 58,6% της κεφαλαιοποίησης του τομέα στον S&P 500, τα αποτελέσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ισχυρά: Κέρδη +22,7% σε ετήσια βάση, έσοδα +11,9% υψηλότερα ενώ το 97,5% των εταιρειών ξεπέρασαν τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή και το 87,5% υπερέβη τις εκτιμήσεις για τα έσοδα. Η «συνδυασμένη» επίδοση (blended beat) για τον τομέα ανέρχεται στο 87,5%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό με βάση τα ιστορικά στοιχεία.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα συνολικά κέρδη ανά μετοχή του δείκτη S&P 500 θα διαμορφωθούν στα $257,83 για το 2025 και στα $290,48 για το 2026, αντανακλώντας μια σταθερή ανοδική πορεία κερδοφορίας για τις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις.

Μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας κι έχοντας τις επιδραστικότερες εταιρίες μέσα στο δείγμα θα είμαστε σε θέση να πούμε πόσο εφικτή είναι αυτή η πρόβλεψη και αν συντρέχουν λόγοι μιας νέας ανοδική αναθεώρησης.