Boυλή: Στην Ολομέλεια την Τετάρτη το νέο πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση - Τι προβλέπει

Στην Ολομέλεια εισάγεται αύριο, Τετάρτη 04 Ιανουαρίου, το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι και οι νέες αυτές ρυθμίσεις, για τις οποίες αποφασίζει αύριο η Βουλή, υπηρετούν το στόχο για μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, που υπηρετεί την ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τη νομιμότητα και διασφαλίζει το κράτος δικαίου.

"Το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το κράτος, μειώνει τη γραφειοκρατία και στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να έρθουν νόμιμα και στέκεται απέναντι σε όσους παραβιάζουν την έννομη τάξη και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη", δηλώνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καλεί την αντιπολίτευση να δει την πρόκληση που υπάρχει μπροστά και να απαντήσει με ευθύνη και ρεαλισμό.

Στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη, για την τελική του στάση στην Ολομέλεια, δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψηφίζουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με διαφορετικό ωστόσο ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε ένα χωριστά.

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

-Θεσπίζεται συγκεκριμένο ηλιακό όριο για τους μετακαλούμενους και εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα ένταξης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), ως άμεσων εργοδοτών, στη διαδικασία, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της μετακλητής εργασίας. Προβλέπεται ταχεία διαδικασία στη μετάκληση έως 500 εργαζομένων, ανά έργο, σε περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων ή μεγάλων δημοσίων έργων.

-για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, αυξάνεται η διάρκεια της μπλε κάρτας της ΕΕ, από τα δύο στα τρία έτη, και θεσπίζονται και νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως η tech visa, για εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και η talent visa.

-το νομοσχέδιο λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους φοιτητές ή σπουδαστές από τρίτες χώρες. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές, ταυτίζεται με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών και μετά την αποφοίτηση, παρέχεται η δυνατότητα παραμονής για ένα έτος με άδεια διαμονής για την αναζήτηση εργασίας ή τη σύσταση επιχείρησης.

-εμπλουτίζονται οι δράσεις προένταξης, από το στάδιο υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, με στόχο να έχουν ταχύτερη και πιο ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

-επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση 10ετούς άδειας διαμονής, σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που εισήλθαν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και είχαν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. "Η ισχύουσα ρύθμιση αποδείχθηκε ότι είχε πολύ περιορισμένη εφαρμογή και ήταν επιδεκτική καταχρήσεων, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σημερινών μεταναστευτικών ροών", αναφέρει το υπουργείο και επισημαίνει ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη για εκκρεμείς αιτήσεις και θα καλύπτονται πλήρως όσοι έχουν παρακολουθήσει έξι τάξεις ελληνικού σχολείου και όσοι τυγχάνουν εξατομικευμένης προστασίας, είτε για ανθρωπιστικούς είτε για εξαιρετικούς λόγους.

-Καθιεριώνονται δεσμευτικοί κανόνες εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επίσης, γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για όσους, ενώ τυγχάνουν μέλη ΜΚΟ, εμπλέκονται είτε σε διακίνηση, είτε σε παράνομη διαμονή.

Κατά τη δεύτερη ανάγνωση των τιθέμενων ρυθμίσεων, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θεσμοθετεί τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πολιτεία επιλέγει να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σύνθετα και φλέγοντα ζητήματα της εποχής, τη νόμιμη μετανάστευση. "Ο στρατηγικός στόχος είναι ξεκάθαρος: να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο σύστημα που θα λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράνομη μετανάστευση και να δημιουργήσουμε νόμιμες, ελεγχόμενες και αποτελεσματικές οδούς εισδοχής ανθρώπινου δυναμικού εκεί που το έχει ανάγκη η εθνική μας οικονομία", είπε η κ. Βολουδάκη.

Η δομή στο Κουτσόχερο

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στην δομή στο Κουτσόχερο. "Είναι μια πολύ σημαντική τομή αυτό που γίνεται στο Κουτσόχερο και θα ακολουθήσουν και άλλες δομές το παράδειγμα αυτό. Μένουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφυγικό προφίλ, πριν όμως να κριθεί σε τελικό βαθμό η αίτησή τους. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους αυτούς, κάνουμε προένταξη και από την πρώτη μέρα κάνουν μαθήματα ελληνικών, κάνουν επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογα με αυτό που οι ίδιοι δηλώνουν ότι έκαναν στη χώρα τους, σε ποιον τομέα δούλευαν και σε ποιον τομέα θέλουν να εξειδικευθούν, και γίνεται η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Στο Κουτσόχερο οι περισσότεροι από τους Σουδανούς θέλουν να δουλέψουν σε αγροτικές δουλειές. Το παράδειγμα του Κουτσόχερου δούλεψε καλά και θα το επεκτείνουμε", είπε η κ. Βολουδάκη.

Η συνεργασία με τις ΜΚΟ

Αναφερόμενη στη συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με ΜΚΟ, η υφυπουργός είπε ότι αντί των απευθείας προγραμματικών συμφωνιών, εφεξής θα εξελίσσεται ανοιχτή διαδικασία, όμοια με τη διαδικασία για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου γίνεται ανοιχτή πρόσκληση και διαγωνισμός για τα Κέντρα Φιλοξενίας, και έτσι ανάλογα με τα προσόντα και τα κριτήρια που τίθενται, θα τρέχουν τα συναφή προγράμματα οι ΜΚΟ. Διαβεβαίωσε δε ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς στέγη γιατί το υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη συζήτηση και συνεννόηση με όλες τις οργανώσεις που διαχειρίζονται και τα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης και τα Κέντρα Φιλοξενίας και τις ασφαλείς περιοχές.

Η κ. Βολουδάκη αναφερόμενη στη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων είπε ότι το σύστημα φιλοξενίας στην Ελλάδα συμβαδίζει με τις επιταγές της ΕΕ, υπάρχει άλλωστε η Ειδική Γραμματεία για τα ασυνόδευτα και τους ευάλωτους. Επίσης, εφαρμόζεται, όπως τόνισε, ένα σύστημα που κάθε παιδί από την πρώτη μέρα που μπαίνει στη χώρα να έχει επίτροπο.

Σε σχέση με την γνώση της πολιτείας για την πραγματική ηλικία των παιδιών, την διακρίβωση της ανηλικότητας, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθύμισε την ΚΥΑ για την ανηλικότητα με βάση την οποία εκτός από την ψυχολογική εκτίμηση, γίνονται και ιατρικές εξετάσεις όπως ακτινογραφία του καρπού του χεριού. Ενημέρωσε δε τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης των ασυνόδευτων ανηλίκων κινητές μονάδες με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, όπου θα γίνεται και η συγκεκριμένη εξέταση και η πολιτεία θα γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι ανήλικος και ποιος όχι.

"Οι ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια διοικητικά αδιέξοδα, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν λύσεις σε μακροχρόνιες εκκρεμότητες του υφιστάμενου πλαισίου αδειών διαμονής. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο θα ρυθμίζει και θα εγγυάται την προσέλκυση πολιτών τρίτων χωρών, αποκλειστικά μέσω νομίμων διαδικασιών και θα συμβάλει έτσι στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης", είπε ο εισηγητής της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει τις νόμιμες μεταναστευτικές οδούς και απαντά σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε πολλούς τομείς που αφορούν και την Ελλάδα, όπως είναι ο τουρισμός, ο αγροτικός τομέας, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες.

Η μεγάλη τομή αυτού του νομοσχεδίου, είπε ο εισηγητής της ΝΔ, "είναι ότι μετακινεί το κράτος από τη διαχείριση της παρανομίας στη στρατηγική της νομιμότητας. Για πρώτη φορά η νόμιμη εργασία αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ένταξης και προστασίας. Η μετανάστευση συνδέεται με τις ανάγκες της οικονομίας και όχι με την αδράνεια. Μπαίνει τάξη, εκεί που για χρόνια κυριαρχούσαν οι γκρίζες ζώνες στο θέμα του μεταναστευτικού".

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή διαμονής, για την παρεμπόδιση του έργου των αρχών, για την χρήση ή παρακράτηση πλαστών ή ξένων ταξιδιωτικών εγγράφων και για την κατάχρηση διοικητικών διαδικασιών. "Στις πράξεις τελούνται από κερδοσκοπία κατ` επάγγελμα ή στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης και η πολιτεία οφείλει να απαντά και απαντά με σαφή και αποτρεπτικό τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων όταν αυτές οι πράξεις τελούνται από μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και άλλων δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι ασκώντας την εξουσία την οποίαν έχουν, διαπράττουν εγκλήματα πάρα πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με την διακίνηση παράνομων μεταναστών στη χώρα μας", είπε ο κ. Υψηλάντης.