Βουλή: Στην Ολομέλεια η ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ξεκινάει αύριο, 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων που υπεγράφη πριν από 2 μήνες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο νομοσχέδιο καθώς, όπως και η ίδια η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, έχει διαμορφωθεί από κοινού μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ).

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει μία νέα σελίδα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την ελληνική αγορά εργασίας εν γένει. Η νομοθέτησή της θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες Συλλογικές Συμβάσεις. Αυτό σημαίνει υψηλότερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλη την αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και ευελπιστούμε ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί και στη Βουλή».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 16 άρθρα και παρέμεινε σε δημόσια διαβούλευση επί δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής: