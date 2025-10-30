Βουλή: Ψηφίστηκε η Σύμβαση για τη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της από 30 Οκτωβρίου 2024 Σύμβασης Υποπαραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.», και αφετέρου της εταιρείας «Lamda Corfu Marina Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Μαρίνας Κέρκυρας» και της εταιρείας «Lamda Marinas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων» αναφορικά με το δικαίωμα κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας (Megayacht Marina)».

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, «παρών» ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μίλησε για να ένα πολύ μεγάλο έργο, που θα επιφέρει ανάπτυξη, κέρδη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία και χιλιάδες θέσεις εργασίας και απάντησε στα σημεία της κριτικής της αντιπολίτευσης που μίλησε για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον ιδιώτη, χωρίς τα αντίστοιχα οφέλη για το Δημόσιο και και για το νησί της Κέρκυρας, ελλείμματα της σύμβασης που θα επιφέρουν περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις.

Ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι χωροθέτηση της Μαρίνας έχει γίνει από το 2007-2008, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται. Τόνισε ότι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λήγει το 2028, ενώ στην περιοχή των Ιονίων νήσων υπάρχει πλάνο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού που προβλέπει μαρίνες και στις δυτικές ακτές της χώρας, αλλά και στα Ιόνια νησιά, όπως η Μαρίνα της Κέρκυρας, η μεγάλη Μαρίνα στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας, η Μαρίνα της Κεφαλονιάς, η Μαρίνα στο Καφέ Γυαλί της Κέρκυρας και η Μαρίνα στην Ηγουμενίτσα και άλλες μαρίνες, «οι οποίες θα δημιουργήσουν εκεί ένα hub θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να "φρενάρει" τη ροή θαλάσσιου τουρισμού που υπάρχει προς ανταγωνιστικές χώρες».

Επισήμανε ότι δημιουργείται μία μαρίνα εκ του μηδενός, η κατασκευή θα πάρει περίπου 50 εκατ. ευρώ, τα δε οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο θα είναι 7,7% επί των εσόδων, του τζίρου της μαρίνας, θα πηγαίνουν στο Δημόσιο. Υπάρχει και ένας κατάλογος με εγγυημένα έσοδα που αγγίζουν συνολικά τα 79 εκατ.. Εάν πάνε καλά τα έσοδα αυτής της μαρίνας και υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, τότε τα έσοδα που θα παίρνει το κράτος θα είναι ακόμα μεγαλύτερα.

Και με βάση τους νόμους, το 50% από αυτά τα έσοδα, δηλαδή από τα 79 - 80 εκατομμύρια το 50%, τα 40 δηλαδή εκατομμύρια πηγαίνουν υποχρεωτικά σε ανάπτυξη και αναβάθμιση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουμε ανάγκη. 'Αρα, είναι πολλαπλά τα οφέλη. Πολλαπλά τα οφέλη, βεβαίως, είναι και για την τοπική κοινωνία.

Δεν είναι μόνον οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, αλλά η κάθε μαρίνα είναι ένας κόμβος ανάπτυξης που διαχέεται στην τοπική κοινωνία. Παρουσίασε επίσης μελέτη του London School of Economics, στη χώρα μας, που αναφέρει ότι εάν ελλιμενιστούν επιπλέον 1.000 μεγάλα σκάφη, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 23.000 θέσεις εργασίας, έμμεσες και άμεσες.

Εξήγησε εξάλλου ότι στην Κέρκυρα υπάρχει μια χωροθετημένη μαρίνα, για την οποία έχει γίνει μια μελέτη περιβαλλοντικών όρων και έχει τη σύμφωνη γνώμη της τότε διοίκησης της Περιφέρειας και του Δήμου με αποφάσεις αντίστοιχα των Συμβουλίων και τόνισε πως είναι κατανοητοί οι προβληματισμοί του Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου, οι οποίοι όμως είναι υπέρ αυτής της σημαντικής για τον τόπο επένδυσης.

Ενημέρωσε ότι η Μαρίνα θα σχεδιαστεί με βάση σύγχρονα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να καταστεί «πράσινος» λιμένας, κάτι που σημαίνει μείωση εκπομπών, περιορισμό ρύπανσης, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποτελεσματική διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων.

Ο αρμόδιος υφυπουργός, υπογράμμισε ότι η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη, εκτός από τα ελάχιστα έργα τα οποία αναγράφει μέσα ξεκάθαρα η σύμβαση, να πει και τι θα κάνει μέχρι το 2029 - 2030 που είναι και το τέλος όλων των έργων που πρόκειται να γίνουν. Μέσα σε αυτά είναι η μονάδα επεξεργασίας υδάτινων πόρων και αποβλήτων και μονάδες παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχετικώς με τις ενστάσεις των κομμάτων για τον ρόλο του Δημοσίου, ανέγνωσε τον κυρωτικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο «η εποπτεία των δραστηριοτήτων εντός του τουριστικού λιμένα μεγάλων σκαφών Κέρκυρας, καθώς και εντός της χερσαίας και θαλασσίας ζώνης αυτού πραγματοποιείται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα και την κείμενη νομοθεσία» για να τονίζει ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμπνέει κάποια ανησυχία.

Προσέθεσε δε ότι η διοικητική έγκριση των μελετών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων τροποποιήσεων αυτών των έργων, χορηγείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως προβλέπεται, άρα η Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού θα είναι συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια.