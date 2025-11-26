Εγκρίθηκε επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσής του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή.

Τα άρθρα 1-59 έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία, όπως και το νομοσχέδιο στο σύνολό του, με τη συζήτηση πλέον να μεταφέρεται στην ολομέλεια, τόσο για τη νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή όσο και για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επενδυτική πορεία της Ελευσίνας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων, επισημαίνοντας ότι η σύμβαση για την Ελευσίνα αφορά 400 στρέμματα σε περιοχή όπου υπάρχει ήδη παραχώρηση 600 στρεμμάτων και ότι η σχετική σύμβαση παραχώρησης θα έρθει στη Βουλή προς κύρωση. Ξεκαθάρισε πως το άρθρο 51 δεν συνδέεται με την Ελευσίνα, αλλά με ευρωπαϊκές επιταγές για εμβληματικές επενδύσεις, ενώ το άρθρο 52 έχει «προσεκτικά μελετηθεί» ώστε να μην επιτρέπει επέκταση δραστηριοτήτων χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Τόνισε επίσης ότι οι εργαζόμενοι της περιοχής έχουν εκφράσει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με γνώμονα «το εθνικό συμφέρον, την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση».

Οι εισηγητές των κομμάτων και οι κοινωνικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία ανέδειξαν διαφορετικές οπτικές για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον χάρτη εποπτείας της αγοράς, ενώ παράλληλα ανοίγει νέα κεφάλαια για τις επενδύσεις στην Ελευσίνα.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Αθανάσιος Ζεμπίλης, στάθηκε στη σημασία της συναίνεσης απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος φορέας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ακολουθεί «το σουηδικό μοντέλο». Επανέλαβε ότι υπήρξε ουσιαστικός διάλογος με την ενσωμάτωση προτάσεων κοινωνικών φορέων, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ιχνηλασιμότητας προϊόντων και τα αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή της Ελευσίνας.