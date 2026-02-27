Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τους 57 νεκρούς των Τεμπών

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα.

Ο Β' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, που προήδρευσε της επετειακής συνεδρίασης, μίλησε για «νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη τη χώρα».

«Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τότε που πενήντα επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, από τότε που ο χρόνος σταμάτησε για τις οικογένειές τους, για τους φίλους τους, για μια ολόκληρη κοινωνία».

«Η μνήμη εκείνης της τραγωδίας παραμένει ζωντανή και ο πόνος αμείωτος. Ως Εθνική Αντιπροσωπεία στεκόμαστε με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στις πενήντα επτά ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Με τον ίδιο σεβασμό και ταπεινότητα στεκόμαστε, όμως, και απέναντι στους οικείους τους, που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία ως μια καθημερινή δοκιμασία», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς και συμπλήρωσε:

«Η σημερινή αναφορά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι και ημέρα ευθύνης, θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης με στόχο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν τα λάθη, οι παραλείψεις και οι παθογένειες που συνέβαλαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

«Σήμερα δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι κομμάτων. Μιλάμε ως εκπρόσωποι ενός λαού που πληγώθηκε βαθιά. Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και αναγνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια, τους συντρόφους τους. Το μόνο ελάχιστο χρέος μας είναι η μνήμη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Γεωργαντάς.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ακούστηκαν βαριές κατηγορίες που είναι όμως ανυπόστατες».

«Η συγγνώμη είναι αυτονόητη και διαρκής και, για να έχει αξία, η πολιτεία οφείλει να διορθώνει τις ανεπάρκειες και να βελτιώνεται», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου.