Βουλή: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις - Δένδιας: Η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση το συμφέρον της χώρας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, ο Νίκος Δένδιας υπεραμύνθηκε των προωθούμενων ρυθμίσεων, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση το συμφέρον της χώρας.

Ο κ. Δένδιας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Διότι πιο σημαντικό και ξέρω ότι το μετερχόμεθα πολλές φορές ως επιχείρημα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας σπάνια ισχύει, είναι το συμφέρον της χώρας.

Κι εδώ δε μιλάμε για ένα οικονομικό συμφέρον ή για ένα συμφέρον το οποίο μπορεί μια μεταγενέστερη Κυβέρνηση με μια διορθωτική κίνηση να επαναφέρει, εδώ μιλάμε για την ίδια την ύπαρξή της.

Τη στιγμή πλέον και ουδείς εξ ημών το αμφισβήτησε, που οι όροι του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών “ως έδει”, είναι δυνατόν η Πατρίδα μας να μην κάνει το βέλτιστο και το απαραίτητο που μπορεί, για να φτάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σημείο που πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα»;