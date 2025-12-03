Βουλή: Εγκρίθηκε η επέκταση Σύμβασης των «Rafale»

Τον σκοπό της διατήρησης του υψηλοτάτου επιπέδου διαθεσιμότητας των «Rafale», και για την επόμενη τετραετία, υπηρετεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη, το σχετικό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου RAFALE'», ψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «όχι».

Ταυτόχρονα, απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση για τα παραρτήματα της Σύμβασης, που τους απέτρεψε από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Δαβάκης διερωτήθηκε «πότε άλλοτε, δόθηκαν στην επιτροπή μας, απόρρητα γραπτά παραρτήματα συμβάσεων, σε διαδικασία έγκρισης με νόμο, όπως αυτή που κάνουμε σήμερα; Όταν ψηφίσαμε την αρχική Σύμβαση προμηθείας των Ραφάλ, μας είχανε μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα; Δεν υπάρχει κανένα κενό ενημέρωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η πολιτική ηγεσία [. . .] έχει προσφέρει απείρως περισσότερη ενημέρωση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε σχέση με το σχετικά άμεσο παρελθόν» είπε ο κ. Δαβάκης και πρόσθεσε: «Ένα είναι το ερώτημα: Θέλουμε υψηλές διαθεσιμότητες στο επίπεδο του 90%, που αναφέρει και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας ή όχι; Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε αυτό το ερώτημα, σύσσωμη η αντιπολίτευση με φωτεινές εξαιρέσεις κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει όχι».

Όπως είπε ο κ. Δαβάκης κλείνοντας τη συζήτηση, «η Βουλή καλείται να κυρώσει την δεύτερη τροποποίηση της ενεργούς Σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Η τροποποίηση αυτή αφορά στη χρονική επέκταση της Σύμβασης για τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσεως. Σκοπός είναι, η Πολεμική μας Αεροπορία να διατηρήσει όπως διατηρεί, το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Ραφάλ και για την επόμενη τετραετία».