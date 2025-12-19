Βουλή: Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για τα έργα του Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέσυρε μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τη νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε νωρίτερα και προέβλεπε να παραμείνουν ενεργά έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα συγκεκριμένα έργα έχουν πρόβλημα με τις προβλέψεις των συμβάσεών τους, αλλά έχει εκκινήσει η διαδικασία νομικών δεσμεύσεων για την υλοποίησή τους, στο συζητούμενο σχέδιο νόμου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρσή της, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν είναι νομοθετική βελτίωση αλλά προσθήκη νέας διάταξης, η οποία είναι ασαφές ποια έργα αφορά και ποια είναι η ανάγκη της.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μετά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης απέσυρε την προσθήκη, εξηγώντας πως:

«Η ανάγκη αυτής κρίθηκε αναγκαία καθώς, σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που σε λίγη ώρα θα ψηφιστεί, υπάρχει ένα όριο για την απένταξη έργων - όριο που το θέσαμε ακριβώς για να καθαρίσουμε το πεδίο από έργα που είναι ανενεργά ή έχουν άλλα προβλήματα. Αυτό, θα δημιουργούσε προβλήματα σε κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη που έχουν νομικές δεσμεύσεις. Όμως, επειδή, το κείμενο της προσθήκης είναι στο όριο μεταξύ νομοθετικής και διάταξης νόμου, την αποσύρω για να έρθει στο επόμενο νομοσχέδιο».

Η προσθήκη που κατατέθηκε και αποσύρθηκε θα εντάσσονταν ως εδάφιο στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου και προέβλεπε ότι «έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατ΄ εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι των οικείων προγραμματικών συμβάσεων, εφόσον δεν έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση εντός του εγκεκριμένου ορίου προϋπολογισμού του οικείου ΤΠΑ 2021- 2025, θεωρούνται ενεργά και χρηματούνται, εφόσον, έως τη δημοσίευση του παρόντος, έχει εκκινήσει η διαδικασία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων για την υλοποίησή τους, κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων προβλέψεων των συμβάσεων αυτών».