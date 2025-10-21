Βουλή: Απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα για τη συμμετοχή της σε αγροτικά μπλόκα στην εθνική οδό και το ποινικό αδίκημα της παρακώλυση της συγκοινωνίας.

«Κατά» της άρσης ασυλίας ψήφισαν 254 βουλευτές από τους 280 που συμμετείχαν στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώ «υπέρ» της άρσης ψήφισαν 26 βουλευτές.

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι όπως έκανε και σε προηγούμενη δικογραφία που αφορούσε τη δικαστική υπεράσπιση πολιτών του Βόλου έτσι και τώρα «ζητάω την άρση ασυλίας μου, γιατί δεν καταδέχομαι να κάνω χρήση της για μια πολιτική δίωξη, που οι αγρότες οι οποίοι στοχοποιούνται δεν έχουν τέτοιο προνόμιο» τονίζοντας πως «εγώ, δεν θέλω να έρθω σε άλλη θέση από τους τρεις αγρότες, εκπρόσωπους αγροτικών συλλόγων, που κατηγορούνται ως δράστες και στοχοποιούνται - γιατί και για αυτούς είναι αυτή μια πολιτική δίωξη».

Η κυρία Κωνστνατοπούλου είπε ότι η ποινική κατηγορία που τις αποδίδεται από τον εισαγγελέα είναι γιατί «στις 25 Γενάρη 2025 συμμετείχε στην κινητοποίηση και τη συλλογική διαμαρτυρία των αγροτών που έγινε μετά από πλήρη ενημέρωση της Αστυνομίας και της Τροχαίας, συγκέντρωση επί του οδοστρώματος Ε-65, αποκλεισμό και πορεία στην εθνική οδό υπό την περιφρούρηση μάλιστα της ΕΛΑΣ».