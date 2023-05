Βέμπερ: Οι εκλογές είναι μια μεγάλη νίκη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία

«Υπέροχα νέα από την Ελλάδα σήμερα το βράδυ. Οι εκλογές είναι μια μεγάλη νίκη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και προσθέτει ότι «η οικονομική ανάκαμψη είναι πραγματική και οι πολίτες θέλουν αυτό να συνεχιστεί. Μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία, ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου φίλο Κυριάκο».

Great news from Greece 🇬🇷🇪🇺 this evening! The elections are a big victory for @kmitsotakis & @neademokratia. The economic turnaround is real and citizens want this to continue. Well done to everyone who has contributed to this success, especially to my dear friend Kyriakos! @EPP pic.twitter.com/eZH9ZWZaTa