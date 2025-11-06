Βέλγιο: Το αεροδρόμιο Βρυξελλών κλείνει προσωρινά λόγω εντοπισμού drone

Η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Βέλγιο διακόπηκε προσωρινά την Πέμπτη, μετά τον εντοπισμό drone, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, χωρίς να διευκρινιστεί πόσα drones είχαν εντοπιστεί.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι drones είχαν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων σε στρατιωτική βάση.

Η βελγική κυβέρνηση είχε συγκαλέσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης έκτακτη σύσκεψη με βασικούς υπουργούς και επικεφαλής ασφαλείας, έπειτα από τα περιστατικά της Τρίτης το βράδυ, όταν drone ανάγκασαν σε κλείσιμο αεροδρομίων και στρατιωτικής βάσης, σε αυτό που ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε ως συντονισμένη επίθεση.

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι η Bundeswehr θα παρέχει στο Βέλγιο υποστήριξη με δυνατότητες αντιμετώπισης drone με σύντομη ειδοποίηση.

Τα drone προκαλούν σημαντικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, με προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι αποδίδουν τα περιστατικά σε «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα γεγονότα.

Σουηδία: Διεκόπη η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ μετά την παρατήρηση drones

Στο μεταξύ, διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας, αφότου ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς, τους τελευταίους μήνες, drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

BREAKING:



Operation suspended at Sweden’s Gothenburg-Landvetter Airport after one or several drones entered its airspace.



A number of flights have been diverted or cancelled pic.twitter.com/xyxEMXosQ3 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2025

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν. «Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.