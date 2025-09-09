Β. Σπανάκης: Τελευταία παράταση για συμμόρφωση δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην πυρασφάλεια

Δυνατότητα λειτουργίας, για ακόμη μία σχολική χρονιά, όσων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως στις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας του ΠΔ 99/2017, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών του, παρέχει τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, είπε ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση που δίνεται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση, αυτή η παράταση δεν αφορά τα ζητήματα πυρασφάλειας.

«Δεν είναι στις προθέσεις μας οι παρατάσεις. Όμως θέλουμε οι σταθμοί να λειτουργήσουν και η παράταση να βοηθήσει για την πλήρη προσαρμογή. Η παράταση θα αποφασιστεί μόνο με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι την παράταση την έχει ζητήσει ομόφωνα η ΚΕΔΕ και τονίζοντας πως κανένας βρεφονηπιακός σταθμός δεν θα λειτουργήσει χωρίς πυρασφάλεια.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυσχέρειας που εξακολουθεί να παρουσιάζεται σε δήμους της χώρας, ως προς τη συμμόρφωση με επιμέρους προδιαγραφές λειτουργίας και αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών τους, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 99/2017 (Α' 141), περί του καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα στους δήμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών τους, να επιτρέψουν, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού τους συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών για μία ακόμη σχολική χρονιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη ικανοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Η δυνατότητα αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά στις προδιαγραφές πυρασφάλειας, οι οποίες οφείλουν να πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 99/2017».