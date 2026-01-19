Β. Σπανάκης: Κεντρικός σχεδιασμός στις προμήθειες για τα δημόσια σχολεία

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που είχαν απομείνει, βρέθηκε στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συνεχίζεται να συζητείται το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Διαφωνείτε στο να υπάρχουν οικονομίες κλίμακος στις προμήθειες που θα έχουν τα σχολεία και ο δήμος να εξοικονομεί χρήματα; Διαφωνείτε να υπάρχει κεντρικός συντονισμός από τον δήμο ώστε να εξοικονομεί χρήματα και με κατάλληλο προσωπικό να μπορεί να λύνει προβλήματα;», είπε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει τα σχολεία και τους δήμους στην τύχη τους, αλλά φέρνει, μετά από δεκαετίες, έναν νέο κώδικα για την Αυτοδιοίκηση, που θα την ενισχύει.

Σε απάντηση δε των επικρίσεων ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών εντάσσεται στη στρατηγική της περικοπής δαπανών για τα δημόσια σχολεία, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι είναι η σημερινή κυβέρνηση η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα πρόγραμμα με το οποίο θα εκσυγχρονιστούν χιλιάδες σχολεία μέχρι το τέλος της τετραετίας, σε συνεργασία μάλιστα με τον Α' Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος, αναφερόμενος στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών που είχαν διατηρηθεί για δήμους με άνω των 100 σχολικών μονάδων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους οικείους δήμους (σ.σ έχουν ήδη καταργηθεί οι σχολικές επιτροπές σε δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες), είπε ότι σκοπός της διάταξης είναι η αντιμετώπιση της αδυναμίας εκτέλεσης δαπανών από τις σχολικές επιτροπές η οποία θα επέλθει από την επικείμενη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή την κατάταξη, θα είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς οι σχολικές επιτροπές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες οικονομικές υπηρεσίες, διοικητική δομή και διαχειριστική επάρκεια, είπε ο κ. Καλογερόπουλος και επισήμανε ότι μέχρι σήμερα οι σχολικές επιτροπές δεν είχαν υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για τα λοιπά ΝΠΔΔ.