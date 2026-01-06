Β. Κικίλιας από τον Αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά: Ελπίζουμε σε ενότητα και σύνεση στις μέρες που ζούμε

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εκπροσώπησε σήμερα στον Πειραιά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση, στον Αγιασμό των υδάτων που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου Β’ και παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρα της τελετής, ο υπουργός ανέφερε: «Τα Θεοφάνια είναι μία πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική μέρα για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την Πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι, για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα, σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε».