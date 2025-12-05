Αυτοψία Χαρδαλιά στον Κηφισό: Η Αττική έφτασε στα όριά της σε κάποιες υποδομές, αλλά άντεξε - Αποφύγαμε τα χειρότερα

Αυτοψία στον Κηφισό καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία Byron πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Αττική έφτασε στα όριά της αλλά άντεξε, εκτιμώντας ότι «αποφύγαμε τα χειρότερα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξει στην Αττική.

«Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Συνεχίζεται το φαινόμενο όχι με την ίδια ένταση, πιστεύουμε θα εκτονωθεί τις επόμενες ώρες. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, σε κάθε περίπτωση όμως, κράτησαν και ο Κηφισός, και η Πικροδάφνη, και ο Ιλισός και ο Ποδονύφτης, και ο Βριλησσόςκαι το Χαιδαρόρεμα, και το Κόρμπι. Οριακά συγκρατήσαμε και τον Σαρανταπόταμο. Τα προβλήματα στη Δυτική Αττική είναι πιο σύνθετα. Έχουμε να κάνουμε με 3,8 εκατ. στρέμματα στην Αττική, αναρχοδομημένα με αυθαίρετες παρεμβάσεις, εγκληματικές εδώ και 10ετίες», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Η εξέλιξη των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική»

«Συνεχίζουμε και προσπαθούμε σε αυτή τη μάχη να είμαστε συνεπείς. Θυμίζω ότι δεσμεύτηκα πριν 18 μήνες για 54 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, τέσσερα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Ένα από αυτά είναι η διευθέτηση του ρέματος του Αη Γιάννη που έχει άμεση με τμήμα του Σαρανταπόταμου. Εννέα είναι σε εξέλιξη, το Κόρμπι, ο Ιλισός, τρία είναι στο Ελεγκτικό δημοπρατημένα ήδη, 8 από αυτά είναι σε φάση δημοπράτησης και μέχρι πιστεύω το τέλος Ιανουαρίου θα είναι στο αέρα και μένουν ακόμη 30 έργα που πιστεύουμε μέχρι το τέλος του ‘26 θα είναι στον αέρα», υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Και συνέχισε: «Δηλαδή σε 24 μήνες θα έχουμε δρομολογήσει και τα 54 έργα και συνεχίζουμε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι μια μάχη που πρέπει να τη δώσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, έχουμε σημειακά ζητήματα σε πολλές γειτονιές, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που εδώ και δεκαετίες παρουσιάζονται στα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής.»

«Θέλω να θυμίσω ότι η Αττική και η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αφορά σε 448 ρέματα, 881 χλμ που πρέπει να τα καθαρίσουμε, να τα διευθετήσουμε, να εξασφαλίσουμε όρους πραγματικής παροχέτευσης. Ολοκληρωμένο σχέδιο εδώ και 10ετίες δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, πιστεύω μέρα με τη μέρα, κάνουμε και ένα βήμα για να είμαστε πιο ασφαλείς», κατέληξε.