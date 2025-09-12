Τα σχολεία και οι πελταστές της αριστεράς 

Για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με το οποίο ανακαινίστηκαν ήδη περίπου 430 σχολεία όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη τη χώρα έχουν, ήδη, γραφεί πολλά.

Η «μαγιά» για το πρόγραμμα ήταν τα 100 εκατομμύρια, δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή της Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Τα σχολεία επιλέχθηκαν μετά από προτάσεις των Δήμων και το πρόγραμμα «έτρεξε» το Υπουργείο Παιδείας. Αγκαλιάστηκε από γονείς και εκπαιδευτικούς που ξέρουν από πρώτο χέρι πόσο παλιά και γερασμένα είναι τα σχολικά κτήρια και πόσο σημαντικό είναι για την ίδια τη διαδικασία της μόρφωσης το καλό και ασφαλές περιβάλλον.

Οι τοπικές κοινωνίες επίσης αγκάλιασαν το πρόγραμμα, καθώς υπάρχει και επιπλέον όφελος για δεκάδες επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας «έτρεξαν» όλο το καλοκαίρι και τα 431 σχολεία παραδόθηκαν πριν από το «πρώτο κουδούνι» καθαρά και τακτοποιημένα.

Πριν από λίγες μόλις μέρες οι τράπεζες επανήλθαν και σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό ανακοίνωσαν ότι θα εισφέρουν επιπλέον 300 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των δημοσίων σχολείων Υπολογίζεται ότι επιπλέον 2.500 σχολεία θα αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Επανάσταση εκ του...ασφαλούς

Αυτά είναι λίγο έως πολύ γνωστά. Εκείνο που δεν έγινε ευρέως γνωστό αλλά είναι ενδεικτικό της ιδεοληπτικής, μίζερης, κομπλεξικής αλλά και υποκριτικής μερίδας της αριστεράς είναι η αντίδραση του δημάρχου Πάτρας Κ. Πελετίδη στην πρόθεση στελεχών των τραπεζών που έκαναν τη χορηγία να παραστούν στον αγιασμό σε κάποια από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν.

Ο κ. Πελετίδης έβγαλε παραμονές του αγιασμού μια πύρινη ανακοίνωση στην οποία κατήγγειλε την « προσπάθεια των τραπεζιτών» να μπουν στα σχολεία του Δήμου μας τη μέρα του αγιασμού για να «ευλογήσουν τα γένια τους»…».

Ο δήμαρχος Πελετίδης «επαναστάτησε» για τους «τραπεζίτες» στα σχολεία, αλλά τα λεφτά από τη χορηγία μια χαρά τα πήρε και ανακαίνισε 15 σχολεία στην Πάτρα από το περασμένο καλοκαίρι. Δεν είπε πέρυσι ότι δεν θέλει τα λεφτά των τραπεζιτών για να φτιάξει ράμπες και τουαλέτες για παιδιά με κινητικά προβλήματα ή να μονώσει τις ταράτσες, να βάψει τοίχους και να φτιάξει γηπεδάκια. Ηξερε ότι ένας τέτοιος ακτιβισμός θα τον εξέθετε στα μάτια γονιών και εκπαιδευτικών. Εκανε τη δουλίτσα του και θυμήθηκε να επαναστατήσει εκ του ασφαλούς. Δεν είναι κάτι ασύνηθες για τον «κόκκινο» δήμαρχο.

Υπενθυμίζεται ότι στις πρόσφατες φωτιές αποκαλύφθηκε ότι ζήτησε ως δήμαρχος 8 φορές να ενεργοποιηθεί το 112 και αφού γλίτωσαν οι άνθρωποι βγήκε και είπε ότι όσοι το αγνόησαν έσωσαν τα σπίτια τους.

Τι μέλλει γενέσθαι

Επειδή επίκειται και η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και όπως και στην πρώτη φάση οι Δήμαρχοι θα προτείνουν τα σχολεία, ο Κ.Πελετίδης καλό είναι να ξεκαθαρίσει αν θέλει ή δεν θέλει τα λεφτά των «τραπεζιτών» για τα σχολεία της Πάτρας.

Στην ίδια ρότα και ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση που κατήγγειλε και τους τραπεζίτες και την κυβέρνηση γιατί όπως ανέφερε αντί να δώσει γενναία χρηματοδότηση στους δήμους μέσω ειδικού κωδικού έφτιαξε ένα πρόγραμμα στα μέτρα της.

Την έκπληξη έκανε συντασσόμενη με Πελετίδη και Δανιηλίδη η δήμαρχος Καλαμαριάς και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Αράπογλου. Διατράνωσε στο facebook ότι «η εκπαίδευση ανήκει στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία -όχι σε τράπεζες και χορηγούς». Βέβαια, στην Καλαμαριά ανακαινίστηκαν 7 σχολεία και στις Συκέες 4. Ηταν τυχεροί οι Σίνας και ο Ζαρίφης που δεν πέτυχαν το είδος των πελταστών της αριστεράς