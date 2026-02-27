Συνεχίζονται οι αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατά της Μαρίας Καρυστιανού, στον απόηχο του βίντεο που ανήρτησε η τελευταία την Πέμπτη ενόψει της τρίτης επετείου από το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ο Παύλος Ασλανίδης (νέος πρόεδρος τουΣ Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών) σχολίασε την κίνηση της κ. Καρυστιανού σε δηλώσεις του στο Mega.

Μίλησε για την παρουσίαση μνημείου για τα θύματα που έγινε στην Καισαριανή την Πέμπτη, λέγοντας «χθες είχαμε στην Καισαριανή ένα μνημείο αφιερωμένο για τα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε γιατί είναι πολύ σκληρές οι εικόνες».

Ο κ. Ασλανίδης ανέφερε πως δεν γνώριζε αν η κ. Καρυστιανού είχε πάρει άδεια για τις φωνές που ακούγονται. Στη συνέχεια πρόσθεσε «και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ, έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί».

«Να σκεφτείτε ότι είδα χθες το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά, όχι να δεις αυτό το πράγμα, νομίζω ήταν λάθος» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο κ. Ασλανίδης είπε ακόμα πως «αν και είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί, εγώ το έχω ξαναπεί ότι το timing (σ.σ. για το κόμμα Καρυστιανού) δεν ήταν το καλύτερο επειδή ξεκινούν τα δικαστήρια. Αν ήθελε να κάνει κάτι ή θα έπρεπε να το κάνει πριν τις εκλογές ή αφού ολοκληρωθούν τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ, είναι σαν να παρατάς τη μάχη».

Η αντίδραση Βουτσινά

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η Κατερίνα Βουτσινά, που έχασε τον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά στο τραγικό δυστύχημα, με ανάρτησή της εξέφρασε την αντίθεσή της στη δημοσίευση του εν λόγω βίντεο, απαγορεύοντας στην κα Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, «καθότι πλέον είναι πολιτικός». Προειδοποίησε δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σας, καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστώ. Διαφορετικά θα κινηθώ νομικά. Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.