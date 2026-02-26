Άρης Πορτοσάλτε για Καρυστιανού: Θαυμάζω την αμετροέπειά της ενώ είναι βέβαιο ότι δεν ξέρει από πολιτική (vid)

«Θαυμάζω την κ. Καρυστιανού (...) την αμετροέπειά της, το αυτοκρατορικό ύφος, γιατί έχει ένα υψηλό ύφος», σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε για τις δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πορτοσάλτε σχολίασε στον ΣΚΑΪ: «Θαυμάζω την κ. Καρυστιανού, η οποία στον πολιτικό της ρόλο- δεν μιλάω για τη βίωση του βαρύτατου πένθους της, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τώρα είναι ως πολιτικός εδώ – την αμετροέπειά της, το αυτοκρατορικό ύφος, γιατί έχει ένα υψηλό ύφος… και όλη αυτή τη διάθεση “ήρθα εγώ και σας τα λύνω όλα”… μεταξύ του τσεμπεριού και του αυτοκρατορικού ύφος υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, υπάρχει η στάση των πολιτικών. Θέλω απλά να συγκρίνουμε τους πρωθυπουργούς που έχουμε ζήσει όσοι είμαστε μιας ηλικίας… εγώ δεν θυμάμαι μιας και ο κ. Σπηλιωτόπουλος ήταν δίπλα στον κ. Καραμανλή, δεν θυμάμαι τον κ. Καραμανλή με τέτοιο ύφος».

Δείτε το βίντεο: