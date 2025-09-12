Το αποτύπωμα της φετινής ΔΕΘ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υπήρξε πάντα ένας σταθμός στον πολιτικό κύκλο της χώρας. Από τη φετινή ΔΕΘ, αυτό που μένει δεν είναι ένας κατάλογος παροχών, αλλά μια καθαρή εικόνα για το πού κατευθύνεται η Ελλάδα: προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης και ισορροπημένης αναπτυξιακής πορείας με λιγότερους φόρους, περισσότερη δικαιοσύνη για τη μεσαία τάξη, ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς, της οικογένειας, αλλά και της περιφέρειας.

Αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο τα επιμέρους μέτρα, αλλά η συνέπεια. Εδώ και έξι χρόνια η κυβέρνηση επιλέγει να ακολουθεί μια σταθερή πορεία: να μειώνει συστηματικά τους φόρους, να επιστρέφει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, να διορθώνει αδικίες που έμεναν άλυτες επί δεκαετίες. Αυτή η συνέπεια είναι που χτίζει εμπιστοσύνη και δημιουργεί προοπτική, διότι στην πράξη αυξάνει τα εισοδήματα όλων των Ελλήνων.

Η φετινή ΔΕΘ έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα δεν προχωρά με ευκαιριακές παροχές, αλλά με σχέδιο που έχει διάρκεια. Στηρίζοντας τη μεσαία τάξη, τη βάση της ελληνικής οικονομίας. Τους νέους στο ξεκίνημά τους. Τις οικογένειες στο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, με τις φοροελαφρύνσεις μάλιστα να αυξάνονται σημαντικά για κάθε παιδί, αλλά και την εμβληματική πολιτική στήριξης τριτέκνων και πολυτέκνων. Αλλά και τους κατοίκους της περιφέρειας, αποδεικνύοντας ότι η Πολιτεία δεν τους ξεχνά.

Τελικά, το πραγματικό αποτύπωμα αυτής της ΔΕΘ είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα μπορεί να πορεύεται μπροστά με σχέδιο και σταθερότητα. Ότι όσα ανακοινώνονται δεν είναι λόγια, αλλά πράξεις που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Και αυτό είναι που μένει. Ότι η χώρα ανεβαίνει ψηλά και δεν γυρίζει πίσω.

* Ο Νίκος Παπαουτσής είναι Οικονομολόγος με Mεταπτυχιακές Σπουδές στο Hλεκτρονικό Επιχειρείν και τη Διαχείριση Στελεχών Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας