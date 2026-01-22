Αποστομωτική απάντηση Ζαχαράκη σε Βελόπουλο για τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης

Σε μια ξεκάθαρη κίνηση στήριξης των θεσμών της Θράκης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, τοποθετήθηκε σήμερα με σαφήνεια και αποφασιστικότητα στην έντονη αντιπαράθεση που προκλήθηκε μετά τις βαρύτατες καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου κατά της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Δέλτα Τηλεόρασης και του τοπικού ενημερωτικού μέσου pameevro.gr, η υπουργός δήλωσε: «Όταν κάποιος αναφέρεται στο έργο των Μητροπολιτών της Θράκης, θα πρέπει να σκεφτεί τουλάχιστον τρεις φορές πριν εκφράσει έστω μια λέξη. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων ή πολιτικών συγκυριών, η Ελληνική Πολιτεία στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό τους. Το ίδιο πράττουν και όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις, εκτός από μία.»

Η τοποθέτηση της κ. Ζαχαράκη λειτουργεί ως σαφής θεσμική στήριξη προς την τοπική Εκκλησία και ταυτόχρονα ως προειδοποίηση προς όσους επιχειρούν να εμπλέξουν θρησκευτικούς θεσμούς σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, σημειώνεται στο δημοσίευμα και εκτιμάται ότι η επίθεση του κ. Βελόπουλου εντάσσεται «σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου και καταγγελιών του κόμματός του για αγοραπωλησίες ακινήτων στη Θράκη».

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο βουλευτής Έβρου της Ελληνικής Λύσης, Πάρης Παπαδάκης, είχε παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τα πρώτα ευρήματα έρευνας στο υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης σχετικά με αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες.

Ο κ. Παπαδάκης προανήγγειλε επίσης ότι το δεύτερο μέρος της έρευνας θα επικεντρωθεί σε περιπτώσεις αγορών από Βούλγαρους υπηκόους, διατηρώντας υψηλό το ενδιαφέρον και την ένταση στην τοπική κοινωνία.