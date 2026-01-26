Τη νομοθετική πρωτοβουλία για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς κατά τις βουλευτικές εκλογές και τον ορισμό τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβάνιος απεύθυνε ήδη πρόσκληση προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο προκειμένου να συμμετάσχουν σε άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ψήφιση της συμβολικής αυτής μεταρρύθμισης, 2 χρόνια ακριβώς μετά από τη θεσμοθέτηση και επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της χώρας, πλέον και στις εθνικές εκλογές.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, θα επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να επιλέξουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις εθνικές εκλογές του 2023, ψήφισαν περίπου 18 χιλιάδες εκλογείς σε φυσικά εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν ανά τον κόσμο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που έθετε ο ν. 4648/2019.

Οι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια συμμετοχής έχουν ήδη αρθεί, από το 2023, ενώ στόχος είναι πλέον οι εκλογείς να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους επιστολικά, από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε εκλογικά τμήματα ακόμη σε διαφορετικό κράτος, όπως συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τις μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης με στόχο την ενδυνάμωση τόσο των δημοκρατικών θεσμών όσο και των δεσμών των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα. «Η εκλογική διαδικασία αποτελεί την ύψιστη έκφραση δημοκρατίας.

Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούν να κάνουμε το επόμενο, αυτονόητο βήμα, υπερβαίνοντας τις κομματικές γραμμές, και να δυναμώσουμε τη φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού και την εξωστρέφεια της χώρας μας.

Προσβλέπω σε έναν ουσιαστικό διάλογο με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, προκειμένου αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους, εφόσον εξασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ακολουθεί η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την επιστολή ψήφο: