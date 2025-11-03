Από τον Κωνσταντίνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Χτίζοντας Εμπιστοσύνη στη Θράκη

Ασχέτως πολιτικών προτιμήσεων, πάθους και παθών, όταν μιλούμε για πολιτικές στη Θράκη μας, με τις αγωνίες, προσδοκίες, ιδιαιτερότητες, αλλά και τις επιρροές που επιχειρούνται εκεί, υπάρχει μία σταθερά, που δεν επιδέχεται ουδεμίας αμφισβήτησης: Υπάρχει η εποχή ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη!

Είναι αυτός που εγκαινίασε και έκανε ό,τι μπορούσε για την πολιτική «Ισονομίας και Ισοπολιτείας», μέσα από σημαντικές θεσμικές, διαχειριστικές και δικαιωματικές πολιτικές προς όλους, με κύριο φυσικό αποδέκτη ολόκληρη τη Μουσουλμανική Μειονότητα. Έκτοτε και άλλες θετικές επιλογές έγιναν, όπως η ποσόστωση στην είσοδο των μουσουλμανόπαιδων στα ελληνικά Πανεπιστήμια.