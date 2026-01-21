ΑΠΕ-ΜΠΕ: Εισήγηση Μαρινάκη για νέα πρόεδρο την Α. Αγάτσα και νέα διευθύνουσα σύμβουλο τη Χ. Συναρέλλη

Την επιλογή της Άριας Αγάτσα για τη θέση της προέδρου του ΔΣ και της Χριστίνας-Δήμητρας Συναρέλλη για τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου αναμένεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Με το πέρας της διαδικασίας που προβλέπεται από τον Ν. 5062/2023 σχετικά με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, το ΑΣΕΠ προχώρησε στην κατάρτιση του τελικού πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, πρόκειται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΕ-ΜΠΕ την επιλογή της Άριας Αγάτσα ως προέδρου ΔΣ και της Χριστίνας-Δήμητρας Συναρέλλη ως διευθύνουσας συμβούλου, οι οποίες και πρώτευσαν η καθεμία στη διαδικασία της αντίστοιχης θέσης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία του στον απερχόμενο πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αιμίλιο Περδικάρη, ο οποίος από το 2021, επί πέντε έτη συνέβαλε τα μέγιστα στην ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του Πρακτορείου, την εξωστρέφειά του και τις διεθνείς συνεργασίες.

Σημειώνεται ότι, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας για την ΕΡΤ, πλέον και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκτά για πρώτη φορά διοίκηση μέσα από την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ, με γραπτές εξετάσεις και μοριοδότηση, γεγονός που διασφαλίζει αξιοκρατία και τη μέγιστη διαφάνεια. Αποστολή των μελών της διοίκησης -παλαιών και νέων- αποτελεί το να συνεχίσουν να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών με την αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Αριάδνη (Άρια) Αγάτσα

Η Αριάδνη (Άρια) Αγάτσα είναι αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ από το 2017 έως σήμερα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της έχει εκπροσωπήσει την Ένωση σε διεθνή φόρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕFJ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) ενώ έχει αναλάβει υπεύθυνη των επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων αυτής (New Media, AI, Fact Checking, Ασφάλεια Δημοσιογράφων κ.ά.).

Είναι επίσης μέλος του ΠΣΑΤ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητικών Συντακτών (UEPS), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικών Συντακτών (ΑΙPS) και του ΔΣ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ως εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ.

Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα Μέσα: ΕΡΤ ΑΕ, ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV, SKAI 100,4, KANAΛΙ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 24 ΩΡΕΣ, Γραφείου Τύπου της ΓΓΑ κ.ά.

Έχει λάβει τα εξής βραβεία: «Δημοσιογραφίας Ιδρύματος Αθ. Μπότση» και «ΠΣΑΤ κορυφαίας εκπομπής».

Έχει εκλεγεί βουλευτής στις περιφέρειες Βοιωτίας και Βορείου Τομέα Αθηνών και νομαρχιακή σύμβουλος - αντινομάρχης στο Ν. Βοιωτίας.

Είναι ανακηρυγμένη «πρέσβειρα των Ατόμων με Αναπηρία» από την ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ. Αθλήτρια στίβου και μπάσκετ.

Έχει πτυχίο «Ελληνικός Πολιτισμός, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων» του ΕΑΠ, Αγγλικής (C2), Ιταλικής, πληροφορικής - υπολογιστών (UNICERT PRIMARY Παν. Πειραιά).

Έχει ένα γιο τελειόφοιτο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη

Η Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη διαθέτει πολυεπίπεδη εμπειρία από το 2006 στη δημόσια διοίκηση, τη στρατηγική επικοινωνία και τη διοίκηση οργανισμών, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό οργανωτικών δομών και τη διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το London Metropolitan University και έχει ολοκληρώσει διαπανεπιστημιακές μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αντικείμενο την Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Από τον Αύγουστο του 2024 εκτελεί χρέη διευθύνουσας συμβούλου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ από τον Απρίλιο του 2025 έχει οριστεί προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού.

Στο διάστημα αυτό έχει την εποπτεία των επιχειρησιακών λειτουργιών του Πρακτορείου, τον συντονισμό των ομάδων και τη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμβάλλοντας, παράλληλα, στον στρατηγικό προσανατολισμό του Οργανισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς θεσμικούς φορείς».