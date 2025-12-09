Απάντηση Κομισιόν σε Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας - Τι είπε για Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα την Τρίτη, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την Ευρώπη «παρακμάζουσα» ομάδα χωρών που κυβερνώνται από «αδύναμους» ηγέτες.

Ο Τραμπ επέκρινε την Ευρώπη ως κακοδιοικούμενη και ως ανεπαρκή στη ρύθμιση της μετανάστευσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ντάσα Μπερνς του Politico, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη σε ειδικό επεισόδιο του podcast The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της Ευρώπης, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Κληθείσα από το Politicoνα σχολιάσει την καυστική αξιολόγηση του Τραμπ, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπερασπίστηκε με θέρμη τους ηγέτες της Ευρώπης.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την ηγέτιδα αυτού του Σώματος, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι και η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος», δήλωσε η Πίνιο.

Ο αξιωματούχος επαίνεσε επίσης «τους πολλούς άλλους ηγέτες, επικεφαλής των 27 κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, σε αυτό το ειρηνευτικό εγχείρημα, οι οποίοι ηγούνται της ΕΕ σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας».

Πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που αισθάνονται πολλά από τα εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας».

Η Ευρώπη έχει επανειλημμένα δεχθεί επιθέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, με ένα μανιφέστο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ να υποδηλώνει ότι η ήπειρος βρίσκεται σε πολιτισμική παρακμή. Κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν επίσης καταδικάσει το μπλοκ για λογοκρισία, αφού η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.