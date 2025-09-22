Αλ. Σδούκου: «Fake news» οι ισχυρισμοί ότι διεθνή πανεπιστήμια γύρισαν την πλάτη στην Ελλάδα

«Επειδή τα στελέχη της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να αναμασούν την ίδια καραμέλα των ψεμάτων σχετικά με τα μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια που δήθεν γύρισαν την πλάτη στη χώρα μας, επισυνάπτω εκ νέου στον @christidisp, τα στοιχεία που είχα παραθέσει απαντώντας στον κ. Ζαχαριάδη για τα ίδια fake news!», επισημαίνει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Όσο αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας τα ίδια ψέματα, θα συνεχίσουμε να τους απαντάμε με τα πραγματικά στοιχεία. Επειδή επιμένουν στην αντιπολίτευση της ισοπέδωσης και της μιζέριας, ας δούμε τα δεδομένα:

Συνολικά, 13 ξένα πανεπιστήμια έκαναν αίτηση, από τα οποία 4 ανήκουν στην υψηλότερη εκπαιδευτική κλίμακα και τα υπόλοιπα βρίσκονται στον μέσο όρο των ελληνικών πανεπιστημίων.

Μέσα στην αντιπολιτευτική τους προχειρότητα ξέχασαν ότι τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου συμπράττουν ήδη με τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας, «αγνοώντας» ή «μπερδεύοντας» τη σύμπραξη ενός πανεπιστημίου με το παράρτημα.

Ο βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, υλοποιείται πάνω σε δυο άξονες:

1.την εγκατάσταση και λειτουργία ξένων πανεπιστημίων στην χώρα μας και

2.την συνεργασία όλων των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών».

Στο σημείο αυτό η κ. Σδούκου αναφέρει ενδεικτικά:

«•Το Καποδιστριακό συνεργάζεται με το Yale στο πρόγραμμα «Global Environmental Sciences and Public Health».

•Το Πάντειο συνεργάζεται με το Columbia University για το ΠΜΣ «Global China».

•Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμπράττει με το Columbia University για το «Humanitarian Action and Inclusive Management of Public & One Health Challenges».

•Το Αριστοτέλειο υλοποιεί το «Personalised Medicine in Multifactorial Eye Diseases» σε συνεργασία με το Harvard University.

•Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προχωρά το «Craniofacial Engineering» με το Boston University».

Προσθέτει επίσης ότι επιπλέον «μεταξύ των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που συμπράττουν με ελληνικά ΑΕΙ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα University College London, ETH Zurich, Imperial College London, New York University, University of Illinois Urbana-Champaign, Georgetown University, European University Institute, Purdue University, Texas A&M University, Leiden University, University of Groningen και το King's College Hospital NHS Trust.

Από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νόμου, ξεκίνησαν να λειτουργούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, κάτι που θα συνεχιστεί αυξανόμενα στο μέλλον, μέσα από το σταθερό πλαίσιο που δημιουργήσαμε.

Ενδεικτικό μάλιστα της αυστηρότητας του πλαισίου, που διασφαλίζει την ποιότητα, είναι ότι εγκρίθηκαν μόνο οι αιτήσεις που πληρούσαν τα πολύ υψηλά στάνταρ που έχουν τεθεί. Έτσι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ξεκίνησαν να λειτουργούν τέσσερα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων:

University of Nicosia (Κύπρος), με ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα

Keele University (Ηνωμένο Βασίλειο)

University of York (Ηνωμένο Βασίλειο

The Open University

Καλό είναι από εδώ και πέρα να ακούτε λίγο πιο προσεκτικά, να πολιτεύεστε πάνω στα δεδομένα και όχι πάνω στην παραποίησή τους γιατί, στο τέλος θα γίνετε απλά ένας πράσινος Σύριζα», καταλήγει στην ανάρτησή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ