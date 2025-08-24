Απαιτούνται και παρεμβάσεις στην οικονομία χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Στις 6 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια της ΔΕΘ θα ακούσουμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το πακέτο των νέων οικονομικών μέτρων, που αναμένει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. Η οικονομία υπεραποδίδει και αυτή η υπεραπόδοση πρέπει να επιστραφεί ως αντίδωρο σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά και σε αυτούς από τους οποίους προέρχεται.

Στους μη προνομιούχους δηλαδή και στους ελεύθερους επαγγελματίες πολλοί από τους οποίους ανήκουν στη μεσαία τάξη, χωρίς να ξεχνάμε και την εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.Οι πρώτοι βλέπουν να ξεπερνούν με δυσκολία πολύ μεγάλη τα θέματα των τιμών στη στέγαση ,στα ράφια, στα ενοίκια και στην ενέργεια,ενώ αρκετοί από τους άλλους ,πτώση τζίρου, έλλειψη εργατικών χεριών και ασφυκτική ,πλην αναγκαία ,πίεση από ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Γι'αυτό πρέπει η αγορά να στηριχτεί πολύ.Από αυτή προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων. Απαραίτητη, λοιπόν, καθίσταται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, της προκαταβολής, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πρέπει να λύσει προβλήματα μεγάλων επαγγελματικών ομάδων που μάλιστα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και τα οποία οι υπουργοί πρέπει να βάλουν σε προτεραιότητα.

Ενδεικτικά θα αναφέρω παρακάτω ορισμένα.

Αρχίζω από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων θα πάψει ο διαχειριστής των βιομηχανικών περιοχών να έχει σε άτυπη ομηρία τις εγκατεστημένες επιχειρηματίες και να τιμολογεί κοινόχρηστες δαπάνες και έργα χωρίς έλεγχο, όχι μόνο από τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε καν από το κράτος, το οποίο σημειωτέον κατέχει ένα μειοψηφικό πακέτο στο μετοχικό κεφάλαιο της διαχειρίστριας.

Έρχομαι τώρα στα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στα οποία θα έχουμε αλιευτικούς περιορισμούς. Πρέπει να ανοίξουν, επιτέλους, οι σχετικές δράσεις του ΕΣΠΑ, όχι μόνο για την ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και για την ένταξη νέων αλιέων στο επάγγελμα, την ανακαίνιση ή την κατασκευή νέων σκαφών, ακόμη και για απόσυρση και γενικά δράσεων για την παράκτια και τη μέση αλιεία. Να σημειώσω ότι το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του.

Άλλο θέμα είναι οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την λειτουργία των λαϊκών αγορών που αδειάζουν κυρίως από παραγωγούς, επειδή το σύστημα με την προκήρυξη των θέσεων δεν εφαρμόζεται από τους δήμους και τους οργανισμούς λαϊκών αγορών.

Ένα τέταρτο παράδειγμα θα μπορούσαν να αποτελούν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα για αλλαγή ηλιακών θερμοσιφώνων, επιτέλους, να ξεκινήσει και η συγκεκριμένη αγορά να καταφέρει να ανακάμψει. Οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ και κινδυνεύαμε να τους χάσουμε. Γίνονται, πλέον, μεγάλες προσπάθειες από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου και πιστεύω ότι οι φόβοι μου δεν θα βγουν αληθινοί.

Τα παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά, από την παράθεση τους όμως προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει ακόμη εργαλεία να ενεργοποιήσει για να στηρίξει κλάδους, χωρίς μάλιστα δημοσιονομικό κόστος.

Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει και με συνδυασμό και των κατάλληλων οικονομικών μέτρων η χώρα θα βαδίσει με την αναγκαία οικονομική και πολιτική σταθερότητα.

Όπως, βέβαια, ήδη κάνει.

*Ο κ. Στράτος Σιμόπουλος είναι Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ, Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.