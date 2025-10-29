Αντιπολίτευση προς ΝΔ: Αποταξάτω τον… Δρυμιώτη!

Η δημοσκοπική ανισομέρεια της αντιπολίτευσης, επιτείνει την λυσσώδη προσπάθειά της να καθηλώσει και αποκαθηλώσει τον Μητσοτάκη από την πρώτη θέση της πρωθυπουργικής καταλληλότητας και τη ΝΔ από τη δημοσκοπική πρωτιά.

Και αντί να διερευνήσουν εις βάθος τα αίτια της καχεκτικής δημοσκοπικής εικόνας του, και να αναπροσαρμόσουν την πρακτική τους, την επιδεινώνουν εφευρίσκοντας αστείες αφορμές καταγγελίας. Έτσι θεωρούν πως είναι στραβός ο γιαλός και αυτοί καλά αρμενίζουν, ενώ συμβαίνει το εντελώς αντίθετο.

Και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας έχει δείξει δείγματα ορθοφροσύνης - ναι, αριστερής ορθοφροσύνης. Αλλά το ΠΑΣΟΚ τον ακολουθεί με τα φρένα σπασμένα και στέλνει νουνεχείς κεντρώους πολίτες στον χώρο της δημοσκοπικής γκρίζας ζώνης, αν δε τους αποτρέπει και από το να εγκαταλείψουν τη ΝΔ.

Τελευταίο παράδειγμα η επίθεση στον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη. Ο εν λόγω, τις απόψεις του οποίου διαβάζουμε συχνά στο liberal, εξέφρασε μια άποψη που επιδέχεται αμφισβήτηση.

Αναφερόμενος στην απουσία της αριστερής αντιπολίτευσης από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, είπε εν τη ρύμη του λόγου: «Οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να σημαίνει - εγώ θα πω - να μην είσαι Έλληνας».

Με το «έχει καταλήξει», δεν ταύτισε την Αριστερά γενικώς και διαχρονικώς, αλλά τους σημερινούς επιγόνους της έξαλλης και αβαθούς αντιπολίτευσης.

Παρόλα αυτά δεν συμφωνούμε όλοι με την θεώρησή του, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Είναι άποψή του και στη δημοκρατία μας υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Όμως το σχετικό απόσπασμα το δημοσιοποίησε η «Ομάδα Αλήθειας» και αυτό αποτέλεσε το πρόσχημα για εναρκτήριο λάκτισμα επίθεσης κατά της κυβέρνησης!

Πού εντοπίζουμε το παράλογο; Ότι ο κ. Δρυμιώτης είναι ιδιώτης. Δεν είναι υπουργός, δεν είναι υφυπουργός, δεν είναι γραμματέας υπουργείου, δεν είναι γραμματέας του κόμματος. Είναι πολιτικός αναλυτής που εκφράζει απόψεις οι οποίες δεσμεύουν τον εαυτό του και μόνο.

Να υπενθυμίσουμε ότι από θέση αρχής, είναι αδόκιμο ένα κόμμα να αντιμάχεται έναν ιδιώτη για τις απόψεις του. Παρόλα αυτά, αφού θεωρούσαν τον κ. Δρυμιώτη τόσο επιδραστικό, ώστε να τον σχολιάσουν, ας σχολίαζαν τον ίδιο. Η ΝΔ που κολλάει;

Κολλάει στο ότι μόλις κατάλαβαν την γκάφα της απουσίας τους από την κηδεία, όταν είδαν τη λαϊκή αποδοκιμασία στα social media (που τόσο παίρνουν στα σοβαρά), όσο και τα σχόλια των ΜΜΕ, έπρεπε να βρουν τρόπο διαφυγής και αντεπίθεσης σε αντίπαλο στόχο, ώστε να μετριαστούν οι εντυπώσεις.

Εξ αυτού, για τις απόψεις ενός ιδιώτη, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισαν τοξικότητα στη ΝΔ (τουλάχιστον η Νέα Αριστερά σχολίασε τη δήλωση χωρίς να εμπλέξει την κυβέρνηση).

Το ΠΑΣΟΚ πρώτο, μη χάσει και δεν το θεωρήσουμε… Αριστερά, καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης».

Με πρόσχημα την «Ομάδα Αλήθειας» γράφει: «Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριό του». Και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί!

Στην συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει το γεγονός ότι «έσπευσε να αναπαράγει αυτές τις αθλιότητες η Ομάδα Αλήθειας, δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα της ΝΔ».

Η ομοιότητα των συνολικών κειμένων των ανακοινώσεων δεν υπονοεί φυσικά υπόγεια συνεννόηση. Απλώς είναι η γνωστή καταφυγή σε τυποποιημένα λεκτικά σχήματα, σε στερεοτυπικές φράσεις, που ανασύρονται αυτοματοποιημένα δια πάσαν χρήσιν σε κατάσταση αμηχανίας.

Τουλάχιστον ο Πολάκης με την τραχιά γλώσσα του ήταν ως συνήθως πιο… αυθεντικός! Μίλησε για σαπίλα και μπόχα του μητσοτακικού παρακράτους που έχει δηλητηριάσει τον αέρα που αναπνέουμε.

Και παράλληλα χωρίς φιοριτούρες και αστείες δικαιολογίες (π.χ. «άκουσα δίσκο του Σαββόπουλου την ώρα της κηδείας»), είπε καθαρά: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε»!

Αυτός ανέλαβε την ευθύνη των επιλογών των αρχηγών της αντιπολίτευσης! Και ο λαός κρίνει...