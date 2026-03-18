Αντιπαράθεση Μπακογιάννη - Δούκα για χώρο πρασίνου στα Άνω Πατήσια

Ένας ιδιόκτητος χώρος στα Άνω Πατήσια, έγινε σήμερα η αφορμή για αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Μπακογιάννη και τον Χάρη Δούκα.

Αρχικά, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» ανέβασε βιντεάκι στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, όπου επισκέπτεται μαζί με κατοίκους ένα οικόπεδο στα Άνω Πατήσια και αναφέρει πως το 2023 είχε παρθεί η απόφαση να προχωρήσει ο δήμος σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη, ώστε να αγοραστεί και να γίνει πάρκο. Και προσθέτει πως η τωρινή δημοτική Αρχή το εγκατέλειψε, ενώ στην ανάρτηση έγραψε:

«Στα Άνω Πατήσια ένας χώρος πρασίνου γίνεται... ακόμη μια πολυκατοικία. Εμείς είχαμε αποφασίσει να τον εξαγοράσει ο Δήμος για να γίνει πάρκο. Η σημερινή δημοτική αρχή επέλεξε να μην προχωρήσει. Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλο τσιμέντο. Χρειάζεται πράσινο».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Δήμος Αθηναίων επανήλθε με μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες και να υψώσει τους τόνους απέναντι στον πρώην δήμαρχο, κατηγορώντας τον για υποκρισία.

Υποστήριξε ότι «ο κ. Μπακογιάννης δεν δικαιούται να μιλά για πράσινο», ισχυριζόμενος πως «η πραγματικότητα είναι μία: κορόιδευε και εξαπατούσε συνειδητά τους κατοίκους των Άνω Πατησίων».

Όπως αναφέρει, για διάστημα δύο ετών διαβεβαίωνε ότι «όλα πάνε καλά», χωρίς - κατά την ανακοίνωση - να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση, αφήνοντας «συνειδητά τον χώρο να χαθεί».

Η ανακοίνωση συνεχίζει στο ίδιο οξύ ύφος, κατηγορώντας τον πρώην δήμαρχο ότι εξακολουθεί να παραπληροφορεί τους πολίτες και ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως καταγγέλλων για μια εξέλιξη που - όπως υποστηρίζει ο Δήμος - τον βαραίνει αποκλειστικά.