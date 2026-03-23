Αντιπαράθεση Κυρανάκη - Πολάκη στη Βουλή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ Κώστα Κυρανάκη και των Κυριάκο Βελόπουλο και Παύλο Πολάκη για τα κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με επίκεντρο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε ανάρτηση του κ. Κυρανάκη το 2019, στην οποία έγραφε μεταξύ άλλων: «Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26 ευρώ. Τα υπόλοιπα 54 πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα», προκαλώντας την αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε προς τον Παύλο Πολάκη: «Δεν έχω αλλάξει ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά τις θέσεις μου. Υπενθυμίζω ότι ως βουλευτής της συμπολίτευσης, όταν η ΝΔ ήταν κυβέρνηση, είχα την ίδια άποψη για τον ΕΦΚ. Οι δηλώσεις μου είναι δημόσια κατατεθειμένες και παραμένουν αμετάβλητες. Σας προκαλώ, όμως, επειδή τα μαθηματικά δεν είναι το δυνατό σας σημείο, να φέρετε μια σημερινή απόδειξη για να δείτε την αναλογία: το 2019 το 67% του κόστους αφορούσε φόρους και δασμούς, ενώ σήμερα ανέρχεται στο 56%».

Χαρακτηριστική είναι και η στιχομυθία ανάμεσα στους δύο πολιτικούς: