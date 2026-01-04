Αντ. Σαμαράς για Βενεζουέλα: Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές

Επί της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα τοποθετήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας αναφορά στα εθνικά θέματα.

Όπως αναφέρει σε σχετική δήλωσή του:

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».