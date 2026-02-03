«Άνοιγμα» Κασσελάκη σε Καρυστιανού: Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κ. Μαρία Καρυστιανού, μετά τις εκλογές, άφησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Η κυρία Καρυστιανού δεν προέρχeται από σύστημα κομματικών στρατών και εργολαβιών, των κομματικών χρεών και όπως κι εγώ έχουμε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε ευκαιρία. Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Δεν έχει κάποια ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα» είπε στο MEGA ο κ. Κασσελάκης

Πάντως, ο κ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως οι αμβλώσεις «δεν είναι διαπραγματεύσιμα για το Κίνημα Δημοκρατίας» αν και, όπως είπε για τη Μαρία Καρυστιανού, «στα ζητήματα του κράτους δικαίου συμπλέουμε».

«Κοιτάξτε στην Ολλανδία τι έγινε, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας από κόμματα με διαφορετικές προελεύσεις που συμφώνησαν σε πολιτικές. Το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο από εδώ και πέρα γιατί ο κόσμος είναι πολύπλοκος και πλουραλιστικός» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

«Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Μητσοτάκη»

«Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Μητσοτάκη, και αυτό είναι de facto. Για τους άλλους θα τοποθετηθώ στο συνέδριο. Ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Δημοκρατία και ο Αλέξης Τσίπρας κτλ», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Για την διαγραφή του Β. Οικονόμου αλλά και το Κίνημα Δημοκρατίας: «Οποιοδήποτε άτομο σπέρνει ψεύδη προφανώς δεν έχει χώρο σε ένα συνέδριο που θα είναι ανοιχτό στα μέλη. Η κουλτούρα αυτού του συνεδρίου πρέπει να είναι μία κουλτούρα ανασυγκρότησης του κόμματος, πορείας προς το προοδευτικό κέντρο και προεκλογικής συστράτευσης. Ο Οικονόμου συζητούσε με τον Πολάκη, έτσι αποκαλύφθηκε».

Τέλος, αφού υπογράμμισε ότι «μετεκλογικά συνεργαζόμαστε βάσει θέσεων» προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματός του «θα το παρουσιάσω αυτό και θα αναφερθώ ξεκάθαρα σε πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας».