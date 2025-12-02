Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα – Χρυσοχοΐδης: Δεν υπάρχει ούτε βία, ούτε καταστολή

«Δεν υπάρχει ούτε βία, ούτε καταστολή» επεσήμανε νωρίτερα, στη Βουλή, σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο της τροπολογίας για την οπλοκατοχή. Η παρουσία του Χρυσοχοΐδη πυροδότησε κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αυτόν και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, ιδίως με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χαρακτήρισε «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «άσκησης ακραίας αστυνομικής βίας» ενώ η ίδια είπε ακόμη ότι η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες. Απευθυνόμενος προς την κα. Κωνσταντοπούλου, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι κατηγορεί 57.000 εργαζόμενους αστυνομικούς που προστατεύουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. «Αυτά βλέπετε, ενώ σε 1700 διαδηλώσεις δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Πραγματικά ντροπή. Μας λέγατε πέρυσι για αστυνομικούς που ντύθηκαν προβοκάτορες και έριξαν μολότοφ. Να τελειώνουμε με αυτά. Η Ελληνική Αστυνομία είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ πέρα, ο αστυνομικός», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Απαντώντας και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ο οποίος μίλησε για «όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο δεν μάσησαν», ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις λέγοντας ότι «ουδέποτε υπήρξε όργιο καταστολής».

«Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπλόκα αγροτών και διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της τροπολογίας, ο Μ. Χρυσοχοΐδης παρατήρησε ότι «η Κρήτη είναι ένα λαμπρό νησί, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί για τον «μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν το νησί».

«Ο κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως, αλλά επιλέγουν τη συγκάλυψη», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Χρηστίδης.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή - Πιο αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα

Στο μεταξύ, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινών, όπως η μετατροπή σε κακούργημα οπλοφορίας με πιστόλια και περίστροφα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Η σχετική τροπολογία του υπ. Προστασίας του Πολίτη κατατέθηκε νωρίτερα, στη Βουλή, από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η αυστηρότητα των ποινών οφείλεται στον απόηχο των όσων έγιναν στα Βορίζια.

Σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους άσκοπους πυροβολισμούς που εκτός από τη δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Με φυλάκιση έως 2 ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την οπλοκατοχή