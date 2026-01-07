Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Προς διαγραφή ο Φαραντούρης μετά τις δηλώσεις του υπέρ Καρυστιανού

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην Κουμουνδούρου οι τελευταίες δηλώσεις του Νίκου Φαραντούρη υπέρ της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Σωκράτη Φάμελλο περί διαγραφής του.

Η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι τις προηγούμενες ημέρες και φαίνεται να θεωρείται πιθανή καθώς υπάρχει μεγάλη δυσφορία στον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας δηλώσεων του ευρωβουλευτή που ερμηνεύονται ως στήριξη στη Μαρία Καρυστιανού και στο υπό δημιουργία κόμμα της.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε την Τρίτη με τον κ. Φαραντούρη προκειμένου να τού ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, ο κ. Φαραντούρης διευκρίνισε πως: «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό. Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι εικοτολογίες, ούτε η μελλοντολογία, ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου».

«Με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής. «Από κει και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο», συμπλήρωσε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ερωτηθείς για τη σχέση του με την κ. Καρυστιανού είχε δηλώσει: «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».