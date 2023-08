Ανάρτηση Κυρ. Μητσοτάκη για συνάντηση με Ζελένσκι: Στεκόμαστε στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού

Με ανάρτηση του στα αγγλικά ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και δήλωσε στο πλευρό του γενναίου λαού της Ουκρανίας.

«Είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον Πρόεδρο @ZelenskyyUa

στην Αθήνα! Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας καθώς υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Και στεκόμαστε στο πλευρό του γενναίου λαού της Ουκρανίας, καθώς αγωνίζεται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του.»

It is my pleasure to welcome President @ZelenskyyUa to Athens! Greece stands with Ukraine as it defends its sovereignty and territorial integrity. And we stand with the brave people of Ukraine, as they fight for their freedom and independence. 🇬🇷🇺🇦 pic.twitter.com/HbNcpNzuEc