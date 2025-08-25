Έμμεση απάντηση στον Π. Μαρινάκη: Ο Τσίπρας ανάρτησε ξανά τη συνέντευξή του στη Le Monde

Επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε νέα ανάρτησή του επαναλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες που είχε διατυπώσει πρόσφατα κατά της κυβέρνησης σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως η μοναδική κοινωνική ομάδα από την οποία «λείπει» ο κ. Τσίπρας είναι οι 17.000 βαρυποινίτες, βιαστές και εμπρηστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του λόγω των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, υπογραμμίζοντας την πολιτική αδυναμία και την αμφιλεγόμενη διαχείριση της δικαιοσύνης κατά τη θητεία του.
Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός επαναφέρει τους ισχυρισμούς τους, αναφέροντας τα εξής:
- Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.
- Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.
- Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων.
- Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.
- Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό.