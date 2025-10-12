Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Γερμανία – Θα συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Την αναβολή της αυριανής συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η αναβολή της συνάντησης οφείλεται στη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη στη συνοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα διεξαχθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειωτέον ότι η πρόσκληση προς την Ελλάδα και την Κύπρο προήλθε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως πρόκειται για μια απάντηση σε όσους επιμένουν να παρουσιάζουν τη χώρα ως απομονωμένη.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η παρουσία μας στη συμφωνία για τη Γάζα είναι απάντηση σε όσους βλέπουν την Ελλάδα απομονωμένη

«Η παρουσία μας» στην αυριανή υπογραφή συμφωνίας για τη Γάζα, στην Αίγυπτο, «είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της χώρας σε αυτή την ιστορική συμφωνία.

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» τόνισε ο πρωθυπουργός, πιστώνοντας την επιτυχία της συμφωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

»Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», σημείωσε επιπροσθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως συμπλήρωσε, «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Η πρόσκληση στους 20 ηγέτες

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσαν με επίσημη πρόσκληση τους ηγέτες 20 κρατών στη «σύνοδο ειρήνης», όπως την αποκάλεσαν, στην Αίγυπτο.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Ο ιστότοπος Axios αποκάλυψε την επίσημη πρόσκληση των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, όπου περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Κύπρος, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ινδία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία, αλλά και το Ιράν.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Μεταξύ των ηγετών που θα παρευρεθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει κάποια ένδειξη προς το παρόν για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.