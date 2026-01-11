Αμερικανός τουρίστας συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ένα βίντεο από το TikTok που ανέβασε Αμερικανός τουρίστας σχολίασε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την εμπειρία του τελευταίου από το ΕΣΥ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο Αμερικανός επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα μετά από μικρό ατύχημα σε πατινάζ, συγκρίνοντας το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τα προβλήματα, το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και απολύτως δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλώντας τους πολίτες να το εκτιμούν και να μην το απαξιώνουν.

Στο Tik tok ένας Αμερικανός με το όνομα sixyouellos ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε, στην Χαλκίδα, ένα μικρό ατύχημα (της ευχόμαστε πολλά περαστικά) και με την ευκαιρία αυτή συγκρίνει τα δύο συστήματα ΗΠΑ/Ελλάδος.

Έχω πολλές φορές πει ότι όλη μέρα κατηγορούμε το ΕΣΥ αλλά δεν συνειδητοποιούμε πόσο γενναιόδωρο είναι με όλους μας. Και με τους ασφαλισμένους και με τους ανασφαλίστους. Προβλήματα έχουμε πολλά, αλλά παραμένουμε με ένα λειτουργικό και απολύτως δωρεάν σύστημα Υγείας.